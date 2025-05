Nadal sobrevive a un inspirado Shapovalov

Crónica

Por momentos, a Rafa Nadal se le encendieron todas las luces rojas, de nuevo cerca de ser expulsado antes de lo previsto de uno de sus territorios predilectos. Pero el español resistió y echó mano de su jeraquía natural para deshacerse en tres sets de Denis Shapovalov y alcanzar los cuartos de final en Roma, donde se volverá a cruzar con Alex Zverev, su verdugo en Madrid. En su segunda aparición en la pista central del Foro Itálico Nadal cruzó su raqueta con un rival peligroso e inspirado que le puso en verdaderos aprietos antes de hincar la rodilla. Lo mejor de Nadal fue su orgullo. Lo peor, las dudas que no desaparecen en una temporada irregular.

El inicio del partido no pudo resultar más desolador para el campeón español, sorprendido por el fuerte viento lateral y el excelente nivel de su oponente. Llegaba con poco descanso tras su tardío encuentro de ayer y se encontró a un rival agresivo y respondón que, en un visto y no visto, decantó la primera manga a su favor con un 4-0 casi definitivo. La extrema solvencia de su rival, un zurdo de esa nueva hornada que pelea por subirse al podio mundial, forzaba a Nadal a querer acabar los puntos cuanto antes. Pero al contrario que ayer, en su debut ante Sinner, el balear era incapaz de calibrar su potencia y la mayoría de los golpes se le iban demasiado largos. El español acumuló demasiados errores durante el partido, y no todos son achacables al tenis de su rival.

Tan alto subió Shapovalov que le comenzó a entrar vértigo. Hasta ese punto de intimidación alcanza la figura de Nadal. El canadiense se puso en modo conservador y comenzó a dar alas al juego del español, que metió presión con su primera rotura. Por fin sus golpes lograban acercarse a las líneas y sacaban de la pista a Shapovalov. No fue suficiente. El americano recuperó su versión inicial, dominador en el centro de la pista y con un revés impecable, y logró una tercera rotura definitiva. Peleó con todo el español en ese noveno juego, pero ni dando su mejor versión logró doblar el brazo a su rival. Nadal llegó a salvar tres bolas de break, pero a la cuarta claudicó tras una hora de juego.

Tocaba resetear a fondo y confiar en que el fenomenal desempeño de Shapovalov fuera decayendo. Ni por asomo. El americano no solo resolvía su servicio con facilidad, sino que restaba cada vez con más contundencia con un surtido de golpes incontenibles. A Nadal se le ponía de nuevo muy cuesta arriba desde el principio, con un cuarto break en contra cuyo mal síntoma se reflejaba con claridad en su rostro, porque nada parecía funcionar.

Hubo que tirar de orgullo para levantar el 3-0 adverso con el que Shapovalov tomó ventaja, de nuevo en un suspiro. Jugó a su favor que alargó el partido lo suficiente para que Shapovalov, 22 años, fuera notando el cansancio y empezase a cuestionarse si, pese a todo, iba a ser capaz de resistir. Nadal se apuntó cinco juegos consecutivos con dos breaks. Con el segundo lograba ponerse por delante por primera vez.

El set acabó cayendo de su lado por 6-4, y tras más de dos horas de juego parecía, ahora sí, que el partido podía cambiar completamente de rumbo. Por fin los intercambios eternizaban los puntos al gusto de Nadal , y cada minuto de más en la pista parecía dar una opción menos a Shapovalov. El canadiense, con todo, no estaba dispuesto a renunciar a un botín que tanto sudor le estaba provocando, y aunque se le veía sufrir, ahora era él quien se agarraba a la pista sin dejar que se escapase su oponente. Llegó a sorprender con un break, otro más, en el cuarto juego que fue inmediatamente respondido con otro del manacorense. Ambios tenistas, convertidos ya en gladiadores, llevaron el duelo hasta el límite de su resistencia. En el undécimo juego Nadal salvó dos bolas de partido antes de que el tie-break decidiera.

Shapovalov salió con honores de un duelo tremendamente áspero, y eso ya es mucho. Y la remontada de Nadal demostró por enésima vez que jamás hay que subestimarle. En Roma , de momento, suma un estreno contundente y un segundo partido mucho más inquietante. El nivel de exigencia sigue aumentando y París asoma a lo lejos. La mejor versión de Nadal aún está por aparecer.

6 - 7 3 - 6 2 - 6 2 - 5 2 - 4 1 - 4 1 - 3 1 - 2 1 - 1 1 - 0 6 - 6 40 - AD 40 - 40 40 - AD 40 - 40 AD - 40 40 - 40 40 - 30 30 - 30 30 - 15 15 - 15 15 - 0 6 - 5 AD - 40 40 - 40 40 - AD 40 - 40 40 - AD 40 - 40 30 - 40 30 - 30 30 - 15 30 - 0 15 - 0 5 - 5 15 - 40 0 - 40 0 - 30 0 - 15 5 - 4 AD - 40 40 - 40 40 - 30 30 - 30 15 - 30 15 - 15 15 - 0 4 - 4 15 - 40 0 - 40 0 - 30 0 - 15 4 - 3 AD - 40 40 - 40 30 - 40 30 - 30 15 - 30 0 - 30 0 - 15 3 - 3 0 - 40 0 - 30 0 - 15 3 - 2 15 - 40 0 - 40 0 - 30 0 - 15 3 - 1 40 - 30 30 - 30 30 - 15 15 - 15 15 - 0 2 - 1 40 - 30 30 - 30 15 - 30 15 - 15 15 - 0 1 - 1 30 - 40 15 - 40 0 - 40 0 - 30 0 - 15 1 - 0 40 - 0 30 - 0 15 - 0 4 - 6 15 - 40 15 - 30 15 - 15 15 - 0 4 - 5 AD - 40 40 - 40 30 - 40 30 - 30 15 - 30 15 - 15 0 - 15 3 - 5 30 - 40 30 - 30 15 - 30 0 - 30 0 - 15 3 - 4 30 - 40 30 - 30 15 - 30 15 - 15 0 - 15 3 - 3 30 - 40 30 - 30 15 - 30 15 - 15 0 - 15 3 - 2 40 - AD 40 - 40 40 - AD 40 - 40 40 - AD 40 - 40 40 - 30 40 - 15 40 - 0 30 - 0 15 - 0 3 - 1 40 - AD 40 - 40 40 - 30 30 - 30 30 - 15 30 - 0 15 - 0 3 - 0 AD - 40 40 - 40 40 - AD 40 - 40 40 - 30 30 - 30 15 - 30 15 - 15 0 - 15 2 - 0 AD - 40 40 - 40 30 - 40 30 - 30 15 - 30 15 - 15 15 - 0 1 - 0 40 - 30 40 - 15 30 - 15 15 - 15 15 - 0 6 - 3 AD - 40 40 - 40 AD - 40 40 - 40 40 - AD 40 - 40 40 - AD 40 - 40 AD - 40 40 - 40 40 - AD 40 - 40 AD - 40 40 - 40 30 - 40 15 - 40 15 - 30 15 - 15 15 - 0 5 - 3 AD - 40 40 - 40 40 - 30 30 - 30 30 - 15 15 - 15 15 - 0 4 - 3 0 - 40 0 - 30 0 - 15 4 - 2 30 - 40 15 - 40 15 - 30 15 - 15 0 - 15 4 - 1 40 - AD 40 - 40 40 - AD 40 - 40 30 - 40 15 - 40 15 - 30 15 - 15 15 - 0 4 - 0 40 - 30 40 - 15 30 - 15 30 - 0 15 - 0 3 - 0 40 - 30 30 - 30 15 - 30 15 - 15 0 - 15 2 - 0 40 - 0 30 - 0 15 - 0 1 - 0 40 - 15 30 - 15 15 - 15 0 - 15

