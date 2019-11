Shapovalov - Nadal en directo, segundo punto de la final de la Copa Davis

Actualizar

El globo defensivo de Denis Shapovalov se va fuera 40 - ADV SET 2 3 - 2

El passing shot de Denis Shapovalov se va fuera Saque liftado de Rafael Nadal, Denis Shapovalov no puede precisar el resto y la bola se va fuera BOLA DE BREAK PARA CANADÁ !!! Primera oportunidad del partido para Denis Shapovalov. Momento delicado para Rafa...

ADV - 40 SET 2 3 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 40 - 40 SET 2 3 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 40 - ADV SET 2 3 - 2

Denis Shapovalov no consigue superar la red con su volea 40 - 40 SET 2 3 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 30 - 40 SET 2 3 - 2

El globo defensivo de Denis Shapovalov se va fuera

Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Denis Shapovalov 30 - 15 SET 2 3 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 15 SET 2 3 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 15 SET 2 3 - 2

Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov Se mantiene en la batalla Denis Shapovalov. Parecía que Rafa tendría alguna opción más tras situarse con un 0-30 a favor, pero lo cierto es que el tenista nacido el Tel Aviv le pudo dar ahora la vuelta a la situación con contundencia.

Saque liftado de Denis Shapovalov, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 30 SET 2 2 - 2

Denis Shapovalov con una volea cercana a la red consigue el punto Ace de Denis Shapovalov con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal 15 - 30 SET 2 2 - 2

El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red 0 - 30 SET 2 2 - 2

El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera

0 - 15 SET 2 2 - 2

El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Juego en blanco para Nadal !!! Sigue sacando con un nivel de acierto demoledor el número 1 de la ATP. 0 - 0 SET 2 2 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Saque liftado de Rafael Nadal, Denis Shapovalov no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 30 SET 2 2 - 1

El revés de Denis Shapovalov se va fuera

0 - 15 SET 2 2 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto Estaba contra las cuerdas Denis Shapovalov, pero el canadiense ha conseguido salir del atolladero merced a varios buenos primeros y un error de Nadal en un passing shot con el que podría haber conseguido el break. Hasta dos oportunidades de rotura ha tenido el balear en este game. Saque liftado de Denis Shapovalov, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Denis Shapovalov, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 40 SET 2 1 - 1

El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red

Segunda bola de break en este juego para Nadal !!! 40 - ADV SET 2 1 - 1

Denis Shapovalov no consigue superar la red con su volea Saque liftado de Denis Shapovalov, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera BOLA DE BREAK PARA ESPAÑA !!! Primera opción para Rafa en este segundo parcial. 30 - 40 SET 2 1 - 1

El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera

30 - 30 SET 2 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 30 SET 2 1 - 1

El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera 15 - 15 SET 2 1 - 1

El globo de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 2 1 - 1

El revés de Denis Shapovalov se va fuera Muy importante este juego para Nadal !!! Realmente, ha sido el primero en el que Denis Shapovalov ha tenido algunas opciones al resto, de hecho ha llegado a forzar el deuce. El manacorense lo ha solventado con un ace y un gran primero.

Saque liftado de Rafael Nadal, Denis Shapovalov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Denis Shapovalov 40 - 40 SET 2 1 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 40 - ADV SET 2 1 - 0

Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto 40 - 40 SET 2 1 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Denis Shapovalov 15 - 40 SET 2 1 - 0

Denis Shapovalov estrella su golpe de derecha en la red Saque liftado de Rafael Nadal, Denis Shapovalov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Denis Shapovalov no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 0 SET 2 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

Comienza llevando la iniciativa en el marcador Denis Shapovalov en este segundo parcial. Ahora ha dejado lejos de la bola de break a Nadal y sus opciones de remontada en este encuentro pasan, en primer lugar, por hacerse fuerte con el servicio. Segundo servicio liftado de Denis Shapovalov, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 30 SET 2 0 - 0

Denis Shapovalov con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto 30 - 30 SET 2 0 - 0

Denis Shapovalov estrella su golpe de derecha en la red Saque liftado de Denis Shapovalov, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera

15 - 15 SET 2 0 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 0 - 15 SET 2 0 - 0

El revés de Denis Shapovalov se va fuera Seguramente, las opciones de Canadá pasaban por llegar con vida al punto de dobles, pero parece que el equipo capitaneado por Sergi Bruguera tiene realmente amarrada esta final. Sin embargo, falta por completar el trabajo y todavía hay que sumar un set adicional para conseguir la Copa Davis. Se ha llevado el set Nadal, pero lo más importante quizás es la sensación de enorme superioridad que ha demostrado durante el partido. Ha tenido opciones de break en tres de los cuatro turnos de saque del jugador canadiense. Y, con el servicio, no ha dado opción alguna a su rival en la zona de resto. SET PARA ESPAÑA !!! Nadal no falla con el saque y eso que ahora acaba de cometer su primera doble falta del partido, pero se termina adjudicando el primer parcial del encuentro y sitúa la sexta Ensaladera mucho más cerca para la Armada.

Saque liftado de Rafael Nadal, Denis Shapovalov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Doble falta ahora de Nadal !!! Como cuesta cerrar los sets, incluso para el número 1 de la ATP. Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta DOBLE BOLA DE SET PARA NADAL !!! 15 - 40 SET 1 3 - 5

El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera

Saque liftado de Rafael Nadal, Denis Shapovalov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Rafael Nadal, Denis Shapovalov no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 0 SET 1 3 - 5

Fabuloso resto de revés de Denis Shapovalov que no consigue devolver Rafael Nadal Juego en blanco para el tenista de Tel Aviv. Ha conseguido buenos primeros, pero da la sensación de que Rafa se ha dado un respiro y ahora tiene la opción de cerrar el primer parcial con su saque. Saque liftado de Denis Shapovalov, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Ace de Denis Shapovalov con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Segundo servicio liftado de Denis Shapovalov, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Denis Shapovalov, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Tremendo el partido del jugador balear. Apoyado en un servicio descomunal y agresivo desde el fondo de la pista. Está dejando fuera de juego a Denis Shapovalov. CONFIRMA EL BREAK NADAL !!! Y lo hace en blanco, sin dar opción alguna con el servicio.

0 - 0 SET 1 2 - 5

El passing shot de Denis Shapovalov se estrella en la red Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Denis Shapovalov no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 30 SET 1 2 - 4

El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Saque liftado de Rafael Nadal, Denis Shapovalov no puede precisar el resto y la bola se va fuera A LA TERCERA FUE LA VENCIDA !!! NADAL ROMPER POR PORIMERA VEZ EL SAQUE DE SHAPOVALOV !!!

0 - 0 SET 1 2 - 4

El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera TERCERA BOLA DE BREAK PARA ESPAÑA !!! Ha tenido oportunidades Rafa en los tres turnos de saque del canadiense. 30 - 40 SET 1 2 - 3

Denis Shapovalov estrella su golpe de derecha en la red Segundo servicio liftado de Denis Shapovalov, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 30 SET 1 2 - 3

El revés de Denis Shapovalov se va fuera

15 - 15 SET 1 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 15 SET 1 2 - 3

El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Intratable con el saque Nadal. Segundo juego en blanco del partido y poco está pudiendo rascar de momento el tenista canadiense desde la zona de recepción. Saque liftado de Rafael Nadal, Denis Shapovalov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Denis Shapovalov

0 - 30 SET 1 2 - 2

El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera Saque liftado de Rafael Nadal, Denis Shapovalov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Ha vuelto a tener dificultades Denis Shapovalov con el servicio, pero vuelve a salir airoso de la situación. Continúa la igualdad en este tramo inicial de la contienda. 0 - 0 SET 1 2 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto ADV - 40 SET 1 1 - 2

Denis Shapovalov con una volea cercana a la red consigue el punto

La salva Denis Shapovalov con su primer ace !!! Ace de Denis Shapovalov con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal BOLA DE BREAK !!! SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA ESPAÑA !!! 30 - 40 SET 1 1 - 2

El revés de Denis Shapovalov se va fuera 30 - 30 SET 1 1 - 2

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto

30 - 15 SET 1 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Saque liftado de Denis Shapovalov, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 15 SET 1 1 - 2

Denis Shapovalov estrella su golpe de derecha en la red Sin problemas tampoco este segundo juego con saque para Rafa. El número 1 de la ATP lo ha conseguido cerrar con su primer saque directo del encuentro. Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Denis Shapovalov

15 - 40 SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Denis Shapovalov y consigue el punto 15 - 30 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera 15 - 15 SET 1 1 - 1

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 0 SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Denis Shapovalov que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Mucho más comprometido el primer turno de saque para el tenista nacido el Tel Aviv. Ha tenido que levantar una bola de break en contra.

Saque liftado de Denis Shapovalov, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera ADV - 40 SET 1 0 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera Salva la opción de break el jugador canadiense. 40 - 40 SET 1 0 - 1

Remate desde la red de Denis Shapovalov que no opciones a Rafael Nadal OPCIÓN DE BREAK PARA ESPAÑA !!! Primera oportunidad para el balear.

30 - 40 SET 1 0 - 1

Denis Shapovalov estrella su golpe de derecha en la red 30 - 30 SET 1 0 - 1

La contradejada de Rafael Nadal se estrella en la red Saque liftado de Denis Shapovalov, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 30 SET 1 0 - 1

El revés de Denis Shapovalov se va fuera 0 - 15 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera

Manda con su servicio Rafa para comenzar !!! Juego en blanco del tenista de Manacor, que ha salido a pista con una agresividad y convicción enorme. Saque liftado de Rafael Nadal, Denis Shapovalov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Rafael Nadal, Denis Shapovalov no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 30 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Denis Shapovalov se va fuera 0 - 15 SET 1 0 - 0

Denis Shapovalov estrella su golpe de revés en la red

Los dos jugadores ya se encuentran en la pista central de la Caja Mágica ultimando los ejercicios de calentamiento. Esto empieza en unos minutos !!! Esta es la tercera eliminatoria que disputan España y Canadá. De momento, existe igualdad en el cara a cara con una victoria para cada una de las dos naciones. La Armada, actuando como local, se impuso en 1991, mientras que Canadá logró el triunfo por 3-2 en 2013 en una serie disputada en Vancouver. Los dos tenistas se tenían que haber visto las caras en el Masters 1000 de París de la presente temporada, pero en esa ocasión Nadal no pudo disputar el encuentro por lesión y el canadiense se clasificó directamente para la ronda final. Esta será la tercera vez que se enfrenten ambos jugadores. Los dos jugadores se han repartido la victoria en sus dos encuentros previos. El primero fue en 2017, en el Masters 1000 de Canadá, con triunfo del jugador canadiense. En el segundo, en el Masters 1000 de Roma, se impuso el de Manacor. Denis Shapovalov, por su parte, ocupa en estos momentos el 15º puesto del ranking ATP. En este 2019 ha logrado el título en Estocolmo, el primero de su trayectoria. Ha disputado, además, hace escasas semanas la final del Masters 1000 de París.

Nadal cerrará este 2019 como número 1 de la ATP por quinta vez en su trayectoria. Este año ha levantado cuatro títulos en este 2019, pero los que ha conseguido han sido de enorme importancia: dos Grand Slams (Roland Garros y US Open) y dos Masters 1000 (Canadá y Roma). Si contabilizamos solo los partidos individuales, el tenista español acumula 28 victorias seguidas y solo Marcos Baghdatis (36) y Bjorn Borg (33) ostentan una racha más amplia de victorias consecutivas en esta competición. DATO. De hecho, Rafa Nadal se ha convertido en el primer tenista de la historia que ha alcanzado 30 victorias consecutivas en individuales y dobles (31). Rafa Nadal se ha convertido en toda una garantía para los de Sergi Bruguera. De hecho, el jugador de Manacor ha vencido en todos los partidos que ha disputado en estas Copa Davis Finals, cuatro individuales y tres enfrentamientos de dobles. Canadá, por su parte, se encuentra ante la oportunidad histórica de conseguir la primera Copa Davis de su historia. De hecho, esta será la primera final que disputa.

Lo que nadie le puede quitar a España es ser la nación con más entorchados en este torneo en el siglo XXI al haber conseguido cinco títulos desde el año 2.000. De conseguir el título, España se consolidaría como el 6º país con más Copa Davis de la historia. Solo EEUU (32), Australia (28), Francia (10), Reino Unido (10) y Suecia (7) han logrado más. España aspira a conseguir su sexta Ensaladera y poner fin a un periodo de sequía de ocho años, puesto que fue en 2011 cuando la Armada conquistó su último título en este prestigioso torneo al imponerse a Argentina en la final disputada en el estadio de la Cartuja de Sevilla. Rafa Nadal saltará a pista con la tranquilidad de que España ya manda en esta eliminatoria después de que Roberto Bautista haya conseguido la primera victoria al imponerse ante Félix Auger-Aliassime por 7-6, 6-3. Buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido entre Rafa Nadal y Denis Shapovalov, segundo punto de la final de la Copa Davis entre España y Canadá. Preparados? Comenzamos