Siempre, para cualquier momento, en cualquier circunstancia, Roberto Bautista. El jugador, ejemplo de entereza y compromiso, enterró a su padre el pasado jueves, después de que empeorara de los problemas que arrastraba tras un accidente en 2016. El sábado regresó a Madrid para apoyar a sus compañeros para conseguir alcanzar la final de la Copa Davis. El domingo inició el camino hacia la sexta Ensaladera. Puro ejemplo.

Contenido siempre en sus expresiones, tímido cuando se trata de entablar una conversación con alguien que no conoce, se volvió a dejar todo en la pista, como el martes ante Rublev, como el miércoles ante Mektic, y con la adrenalina de la victoria, también se dejó las emociones.

He's done it! 👏@BautistaAgut overcomes Auger-Aliassime in straight sets to give Spain a 1️⃣-0️⃣ lead...#CANESP#DavisCupMadridFinals#byRakutenpic.twitter.com/1Cn0ujkUGx