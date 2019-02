Tenis Roger Federer amenaza el reinado de Rafa Nadal en Roland Garros El tenista suizo vuelve a disputar este torneo después de dos años y cree en sus posibilidades de hacerse con él

S. D.

Roger Federer quiere acabar en este 2019 con la hegemonía de Rafa Nadal en Roland Garros. El tenista español ha ganado once de los últimos catorce Gran Slam de Francia y ha logrado conquistar las dos últimas ediciones. Sin emabrgo, el tenista suizo volverá a disputar este torneo después de dos años, y se muestra optimista al respecto.

«Diría que sí puedo ganarlo. Tendría que tener un poco de suerte: tener un buen cuadro y empezar bien el torneo», ha asegurado el una entrevista para el medio suizo 'RTS'. Federer, que únicamente ha ganado la edición de 2009, ha dicho que no juega este torneo «por placer» ni «por ver qué pasa»: «Cuando estoy allí recibo mucho apoyo de los fans. Mi victoria en 2009 fue de las más grandes de mi carrera», ha recordado.

Volver al número uno

Otro de los temas que ha abordado la conversación fue sobre la posibilidad de volver al número uno del ranking ATP, puesto que actualmente ocupa el serbio Novak Djokovic: «Siempre es posible. Solo hace falta ganar dos o tres Grand Slams seguidos», comenzó bromeando. «Ahora es más complicado para mí. Ya tengo más edad y juego menos torneos. Obviamente, si juegas menos tienes menos posibilidades y cuando pierdes pronto en un torneo, eso afecta a tu Ranking. A día de hoy, el ranking no es una prioridad para mí. Novak viene de ganar tres grandes seguidos por lo que no me puedo fijar un objetivo similar ahora mismo. Mi objetivo ahora es ganar Dubái a final de mes y luego ya veremos pero pienso que volver al número 1 es casi imposible. Siempre que pueda sentir que puedo ganar un Grand Slam, como hice hace dos años, todo estará bien. Prefiero estar el 17º y ganar un Grand Slam que ser el tercero y no ganar nada», concluyó.