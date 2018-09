US Open Nueva York exige más de Rafa Nadal El número uno es consciente de que debe dar un paso al frente para superar a Thiem en cuartos

J. Ansorena

¿Se puede pedir más a Rafael Nadal? Sería una temeridad para el que es con probabilidad el mejor deportista español de la historia, propietario de diecisiete «grandes», instalado en el número uno mundial a sus 32 años y que se exprime al máximo cada vez que salta a la pista. En cualquier caso, no haría falta, porque no hay nadie más exigente que el propio Nadal consigo mismo, ni nadie más consciente de lo que necesita para ser competitivo. «Es el momento de dar un paso adelante, de jugar más agresivo», reconoció el fin de semana tras ganar su pase a cuartos de final del US Open contra el georgiano Nikoloz Basilashvili, un tenista que le complicó el partido mucho más de lo esperado.

Apretar la tuerca de la intensidad es la única manera de que Nadal tenga opciones de avanzar rondas en la segunda semana del «grande» neoyorquino, donde le esperan rivales muy duros. Dominic Thiem será el primero, en el partido de cuartos de final que se disputa la próxima madrugada. El tenista austriaco es un hueso que a Nadal se le ha atragantado tres veces. La última, esta misma temporada, fue en casa, en el torneo de Madrid. «Va a ser un partido duro. Él es un jugador poderoso y sabe jugar este tipo de encuentros», dijo sobre Thiem, con quien mantiene una buena relación personal.

Será también una pelea inédita. Hasta ahora, ambos jugadores solo se han enfrentado en tierra batida. «Espero que sea algo más cómodo jugar contra él en pista dura», aseguró Thiem, un especialista en tierra batida que, si Nadal no estuviera en el circuito, podría tener en sus vitrinas algún título de Roland Garros. El español le ha batido en una de las dos semifinales que ha disputado (2017) y le dejó con la miel en la boca en la final de este año. La de hoy es la primera comparecencia para Thiem en cuartos de final de un «grande» que no sea el de París, y llega tras haberse desquitado de su descalabro el año pasado en octavos del US Open con Juan Martín del Potro, que remontó cuando iba con dos sets en contra.

«Necesito jugar mi mejor partido del torneo si quiero seguir en él», reconoció Nadal, sabedor de que hasta el momento no ha desplegado su mejor juego en Nueva York. Su número uno mundial y la fortuna le colocaron en el mejor cuadro y hasta ahora se ha visto con rivales a los que se le supone superior. La lesión de David Ferrer le permitió un estreno apacible. Pero en los siguientes partidos -Vasek Pospisil, Karen Khachanov y Basilashvili- encontró complicaciones y, como el partido de tercera ronda contra el ruso, sufrió desgaste físico. En estos encuentros ha faltado un punto de agresividad, de apretar al contrario con pelotas profundas. Tanto en tercera ronda como en octavos de final, el número uno del mundo cedió sets que podría haberse ahorrado.

Nadal aseguró que necesita que sus bolas cruzadas sean buenas, «mejores que lo que he hecho durante la primera semana», para ser capaz de presionar sobre el revés de su rival y que sus remates con golpe paralelo sean más efectivos. Tener un primer saque regular -ha ido y venido durante los primeros partidos- también es una asignatura pendiente.

Otra incógnita es cómo se encontrará físicamente. Nadal ha dicho que está para «competir al máximo», pero eso no se sabrá hasta que salte a la pista. La moderada entidad de los rivales hasta el momento impiden una visión clara sobre el momento de tenis que vive Nadal en Nueva York. Su termómetro será Thiem, uno de los tres jugadores que han conseguido batirle este año. Si se impone, habrá motivos para soñar con que revalide su título, además de asegurarse que seguirá como número uno. Si cae, cerrará una gran temporada de «Grand Slam», con presencia en cuartos de final de todos los grandes del año, algo que no conseguía desde 2011. De lo que no hay duda es que se dejará la piel en la pista azul de Arthur Ashe.