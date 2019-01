Nadal-Tiafoe en directo

Actualizado: 22/01/2019 11:24h

Actualizar

Festival ahora de saques directos de Tiafoe, tres consecutivos para conseguir su primer game de la tercera manga. Lleva ya 13 en el global del partido el americano y se destaca en este aspecto del juego. Ace de Frances Tiafoe con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Ace de Frances Tiafoe con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Ace de Frances Tiafoe con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal

15 - 0 SET 3 0 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Frances Tiafoe que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Confirma Nadal el break conseguido en el juego anterior, por lo que podrá continuar el desarrollo de este tercer parcial con la tranquilidad que le otorga haber conseguido ya abrir brecha en el tanteador. Saque liftado de Rafael Nadal, Frances Tiafoe no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 40 SET 3 0 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera 15 - 40 SET 3 0 - 1

Fabuloso resto de revés de Frances Tiafoe que no consigue devolver Rafael Nadal

Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Frances Tiafoe 0 - 30 SET 3 0 - 1

El revés de Frances Tiafoe se va fuera Saque liftado de Rafael Nadal, Frances Tiafoe no puede precisar el resto y la bola se va fuera BREAK DE NADAL !!! Tal y como ocurriera en los dos primeros sets de la contienda, el manacorense consigue el break a las primeras de cambio. Y a Tiafoe le toca de nuevo ir con todo en contra... 0 - 0 SET 3 0 - 1

Frances Tiafoe estrella su golpe de derecha en la red

Saque liftado de Frances Tiafoe, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera DOBLE BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! Es impresionante el ritmo que impone el español al comienzo de cada break, infernal para sus rivales. 15 - 40 SET 3 0 - 0

Rafael Nadal con una precisa dejada a la que no llega Frances Tiafoe se apunta el tanto Ace de Frances Tiafoe con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal 0 - 30 SET 3 0 - 0

Frances Tiafoe estrella su golpe de revés en la red

0 - 15 SET 3 0 - 0

Frances Tiafoe estrella su golpe de revés en la red Solo tuvo Nadal un juego ciertamente problemático cuando tuvo que afrontar dos bolas de break en contra. A Tiafoe le tembló algo el pulso en ese momento y es que no hay que olvidar que este es el primer partido de cuartos de final del norteamericano en un torneo de Grand Slam. Nadal sigue avanzando con paso firme hasta su sexta semifinal en Melbourne Park. Lo cierto es que el desarrollo del segundo parcial ha sido bastante similar al del primero. El español consiguió hacer muy pronto el break y a partir de ese momento pudo manejar el parcial con bastante tranquilidad, manteniendo siempre la consistencia con el saque. EL SEGUNDO SET ES PARA NADAL !!! 0 - 0 SET 2 4 - 6

Gran remate desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que provoca un error de Frances Tiafoe

TRIPLE BOLA DE SET PARA NADAL !!! 0 - 40 SET 2 4 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Frances Tiafoe y consigue el punto Saque liftado de Rafael Nadal, Frances Tiafoe no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 15 SET 2 4 - 5

Frances Tiafoe estrella su golpe de revés en la red Sigue Tiafoe con vida en este segundo set. Ha conseguido levantar tres bolas de set en contra, aunque ahora el tenista de Manacor tiene la opción de poder cerrar el parcial con su servicio.

Ace de Frances Tiafoe con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal ADV - 40 SET 2 3 - 5

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Saque liftado de Frances Tiafoe, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Tercera bola de set para Nadal !!! 40 - ADV SET 2 3 - 5

El revés de Frances Tiafoe se va fuera

Levanta Frances Tiafoe las dos bolas de break en contra y consigue forzar el deuce. Ace de Frances Tiafoe con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal 30 - 40 SET 2 3 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Frances Tiafoe que supera a Rafael Nadal y consigue el punto DOS BOLAS DE SET PARA NADAL !!! Eso sí, desde la zona de resto. 15 - 40 SET 2 3 - 5

Frances Tiafoe no consigue superar la red con su volea

15 - 30 SET 2 3 - 5

El golpe de derecha de Frances Tiafoe se va fuera Ace de Frances Tiafoe con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal 0 - 15 SET 2 3 - 5

Frances Tiafoe estrella su golpe de revés en la red Sin embargo, Nadal no cede con el saque. El actúal número 2 de la ATP sigue haciendo valer el break que consiguió en el tramo inicial del set y se sitúa a un solo juego de poder llevarse también la segunda manga del partido. Saque liftado de Rafael Nadal, Frances Tiafoe no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Frances Tiafoe 30 - 30 SET 2 3 - 4

El revés de Rafael Nadal se va fuera Saque liftado de Rafael Nadal, Frances Tiafoe no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 15 SET 2 3 - 4

El revés de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 2 3 - 4

El revés de Frances Tiafoe se va fuera

Muy bien ahora con el saque Frances Tiafoe. Cuando consigue conectar los primeros, es un tenista que ofrece pocas oportunidades a su rival al resto. Saque liftado de Frances Tiafoe, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Ace de Frances Tiafoe con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 30 - 15 SET 2 2 - 4

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 15 SET 2 2 - 4

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Frances Tiafoe y consigue el punto

Ace de Frances Tiafoe con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal 0 - 0 SET 2 2 - 4

El revés de Frances Tiafoe se va fuera 15 - 40 SET 2 2 - 3

Frances Tiafoe estrella su golpe de revés en la red 15 - 30 SET 2 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Frances Tiafoe y consigue el punto Saque liftado de Rafael Nadal, Frances Tiafoe no puede precisar el resto y la bola se va fuera

0 - 15 SET 2 2 - 3

La dejada de Frances Tiafoe se estrella en la red Da la sensación de que Rafa se ha dejado ir en este último juego después de la intensidad vivida en el anterior, en el que tuvo que afrontar dos bolas de break en contra y varias situaciones de deuce. Saque liftado de Frances Tiafoe, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 0 SET 2 1 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Frances Tiafoe que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Saque liftado de Frances Tiafoe, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Ace de Frances Tiafoe con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Nadal logra solventar su juego más complicado con servicio del partido. Ha tenido que levantar dos bolas de break en este juego y Tiafoe, que se veía con opciones de poder reducir la brecha en el marcador, tendrá que seguir trabajando. Saque liftado de Rafael Nadal, Frances Tiafoe no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - ADV SET 2 1 - 2

El golpe de derecha de Frances Tiafoe se va fuera 40 - 40 SET 2 1 - 2

El passing shot de Rafael Nadal se estrella en la red

Saque liftado de Rafael Nadal, Frances Tiafoe no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 40 SET 2 1 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 40 - ADV SET 2 1 - 2

El golpe de derecha de Frances Tiafoe se va fuera 40 - 40 SET 2 1 - 2

El revés de Frances Tiafoe se va fuera Algo más atascado Rafa ahora. Segunda oportunidad de break para Frances Tiafoe.

ADV - 40 SET 2 1 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 40 - 40 SET 2 1 - 2

El revés de Frances Tiafoe se va fuera BOLA DE BREAK DE TIAFOE !!! Primera opción del estadounidense en el partido. 40 - 30 SET 2 1 - 2

Remate desde la red de Frances Tiafoe que no opciones a Rafael Nadal Saque liftado de Rafael Nadal, Frances Tiafoe no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Frances Tiafoe no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 0 SET 2 1 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 0 SET 2 1 - 2

El revés de Rafael Nadal se va fuera Coge aire Tiafoe. El jugador norteamericano intenta subir el nivel con el saque, pero como no consiga hacer daño al resto, lo tendrá francamente complicado en este duelo de cuartos de final. Segundo servicio liftado de Frances Tiafoe, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Saque liftado de Frances Tiafoe, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 30 SET 2 0 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 15 - 30 SET 2 0 - 2

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Rafael Nadal supera a Frances Tiafoe y gana el tanto 15 - 15 SET 2 0 - 2

El golpe de derecha de Frances Tiafoe se va fuera 15 - 0 SET 2 0 - 2

Gran volea desde media pista de Frances Tiafoe que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

Y confirma Rafa el break con un nuevo juego en blanco al saque. Quizás reaccione Frances Tiafoe, pero el norteamericano está muy tocado en estos momentos y se verá obligado a jugar de nuevo a remolque. Saque liftado de Rafael Nadal, Frances Tiafoe no puede precisar el resto y la bola se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Frances Tiafoe 0 - 30 SET 2 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Frances Tiafoe y consigue el punto Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Frances Tiafoe

BREAK DE NADAL !!! Y lo consigue con un juego en blanco al resto. Golpe de autoridad tremendo del jugador español en este comienzo del segundo set. 0 - 0 SET 2 0 - 1

Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Frances Tiafoe y le sirve para ganar el punto TRIPLE BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! 0 - 40 SET 2 0 - 0

El revés de Frances Tiafoe se va fuera 0 - 30 SET 2 0 - 0

El revés de Frances Tiafoe se va fuera

0 - 15 SET 2 0 - 0

El revés de Frances Tiafoe se va fuera Lo cierto es que Rafa Nadal está siendo tremendamente superior en los intercambios y, a poco que se alargan los puntos, el español termina por imponer su mayor consistencia desde el fondo de la pista. Gran primer parcial el que ha completado el tenista balear. Superior de principio a fin. Consiguió el break al comienzo del partido y luego le ha bastado con mantener la consistencia en sus turnos de saque. SET PARA RAFA NADAL !!! 0 - 0 SET 1 3 - 6

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Frances Tiafoe y consigue el punto

DOS BOLAS DE SET PARA RAFA NADAL !!! Saque liftado de Rafael Nadal, Frances Tiafoe no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 30 SET 1 3 - 5

La volea de Frances Tiafoe se va fuera 15 - 15 SET 1 3 - 5

El revés de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 1 3 - 5

El globo defensivo de Frances Tiafoe se va fuera

Logra Tiafoe su tercer juego del set. Cumple con su parte de ir consiguiendo sus saques, pero ahora cuenta con la opción de cerrar esta primera manga con su servicio. 0 - 0 SET 1 3 - 5

El revés de Rafael Nadal se va fuera 40 - 30 SET 1 2 - 5

El revés de Rafael Nadal se va fuera 30 - 30 SET 1 2 - 5

La contradejada de Frances Tiafoe se va fuera Saque liftado de Frances Tiafoe, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Ace de Frances Tiafoe con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Rafael Nadal 0 - 15 SET 1 2 - 5

Frances Tiafoe estrella su golpe de revés en la red Le ha dado mucha tranquilidad a Rafa el break que consiguió al comienzo del set. Mantiene el aplomo con el servicio y se sitúa ya a las puertas de poder adjudicarse el primer parcial de la contienda. 0 - 0 SET 1 2 - 5

El revés de Frances Tiafoe se va fuera 15 - 40 SET 1 2 - 4

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

0 - 40 SET 1 2 - 4

El golpe de derecha de Frances Tiafoe se va fuera 0 - 30 SET 1 2 - 4

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Frances Tiafoe y consigue el punto Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Frances Tiafoe no puede precisar el resto y la bola se va fuera Juego en blanco para Frances Tiafoe. Parece que el estadounidense va cogiendo poco a poco el ritmo necesario como para imponerse al menos con su servicio. Saque liftado de Frances Tiafoe, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Ace de Frances Tiafoe con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal 30 - 0 SET 1 1 - 4

El revés de Rafael Nadal se va fuera Segundo servicio liftado de Frances Tiafoe, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Sigue firme Rafa con el saque. Acaba de sumar su cuarto saque directo del partido y se mantiene con más de un 80% de acierto con el primer servicio. No está dando opción alguna al norteamericano desde la zona de resto. 0 - 0 SET 1 1 - 4

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto

Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Frances Tiafoe 15 - 30 SET 1 1 - 3

Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Frances Tiafoe y le sirve para ganar el punto 15 - 15 SET 1 1 - 3

El revés de Frances Tiafoe se va fuera 15 - 0 SET 1 1 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Juego en blanco para Nadal !!! Confirma, de este modo, el break conseguido en el game anterior y el tenista español no ha cedido un solo punto al resto de momento. Inmejorable el inicio de partido para el campeón de este torneo en 2009.

Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Frances Tiafoe 0 - 40 SET 1 0 - 2

Frances Tiafoe estrella su golpe de revés en la red 0 - 30 SET 1 0 - 2

Frances Tiafoe estrella su golpe de derecha en la red 0 - 15 SET 1 0 - 2

Frances Tiafoe estrella su golpe de derecha en la red BREAK DE NADAL !!! Provecha su primera oportunidad el actual número 2 de la ATP para comenzar a marcar territorio y adquirir ventaja en el marcador a las primeras de cambio.

0 - 0 SET 1 0 - 2

El passing shot de Frances Tiafoe se estrella en la red BOLA DE BREAK PARA NADAL !!! Primera oportunidad del partido para el tenista balear. 40 - ADV SET 1 0 - 1

El revés de Frances Tiafoe se va fuera 40 - 40 SET 1 0 - 1

El revés de Frances Tiafoe se va fuera 40 - 30 SET 1 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Frances Tiafoe que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

30 - 30 SET 1 0 - 1

El revés de Frances Tiafoe se va fuera 30 - 15 SET 1 0 - 1

Frances Tiafoe estrella su golpe de revés en la red 30 - 0 SET 1 0 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Ace de Frances Tiafoe con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Juego en blanco para empezar !!! Y conectando dos saques directos... Tremendo el inicio de partido del jugador español.

Ace de Rafael Nadal con un saque liftado que no puede devolver Frances Tiafoe Saque liftado de Rafael Nadal, Frances Tiafoe no puede precisar el resto y la bola se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Frances Tiafoe 0 - 15 SET 1 0 - 0

Frances Tiafoe no consigue superar la red con su volea Los dos jugadores ultiman ya los ejercicios de calentamiento en la pista central del Melbourne Arena, la imponente Rod Laver. Esto empieza ya en breves instantes !!!

El tenista norteamericano ocupa en estos momentos el puesto número 39 del ranking y logró en la pasada temporada en el torneo de Delray Beach su primer título ATP. Por su parte, Frances Tiafoe disputa hoy por primera vez un partido de cuartos de final en uno de los cuatro grandes del calendario. Su mejor resultado hasta el momento lo alcanzó el año pasado al alcanzar la tercera ronda en Wimbledon. DATO. De ganar, Rafa Nadal logrará su victoria número 60 en el Open de Australia. En cuanto a torneos de Grand Slam, solo en Roland Garros (86) ha conseguido un mayor número de partidos ganados. No es la primera vez que sucede en su trayectoria, pero el 17 veces campeón de torneos de Grand Slam ha regresado al circuito con fortaleza inusitada y se ha plantado en los cuartos de final del torneo ofreciendo un nivel tenístico enorme y sin haber cedido un solo set en contra. Nadal regresaba a las pistas precisamente en este torneo después de perderse el último tramo de la temporada pasada por problemas físicos.

El tenista de Manacor aspira a clasificarse a la sexta semifinal en sus 14 participaciones en Melbourne. Precisamente cayó el año pasado en esta ronda de cuartos de final aquejado de una lesión. Buenos días !! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido entre Frances Tiafoe y Rafa Nadal, correspondiente a los cuartos de final del Open de Australia. Preparados? Comenzamos Esta será la primera ocasión en la que se encuentren ambos jugadores en un partido oficial.