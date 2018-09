Nadal-Del Potro en directo

Actualizado: 07/09/2018 21:21h

40 - 0 SET 1 3 - 3

El revés de Juan Martín Del Potro se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Juan Martín Del Potro se va fuera 15 - 0 SET 1 3 - 3

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Pues si antes decimos que la derecha de Juan Martín del Potro no corría, ahora ha funcionado a pleno rendimiento para levantar el 0-30. Eso sí, en el último punto se ha apoyado en su revés paralelo con el approach.

0 - 0 SET 1 3 - 3

Revés desde el centro de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal 30 - 40 SET 1 3 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 30 - 30 SET 1 3 - 2

El revés de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Juan Martín Del Potro, el resto de Rafael Nadal se va fuera Una derecha cruzada de Juan Martín del Potro, cuyos martillazos de momento no están siendo tan efectivos o contundentes, y un error con el revés acercan al manacorense al punto de break. 0-30.

30 - 0 SET 1 3 - 2

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 1 3 - 2

El golpe de derecha de Juan Martín Del Potro se va fuera Rafa Nadal muy seguro con su saque, no solo a la hora de obtener aces o puntos gratuitos, sino también a la hora de dominar y definir, como lo ha hecho, en la red. Tras la gran intensidad inicial, el ritmo frenético del partido ha disminuido. Era lo lógico. 0 - 0 SET 1 3 - 2

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Juan Martín Del Potro se va fuera

30 - 15 SET 1 2 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red PRIMER SAQUE DIRECTO DEL PARTIDO PARA RAFA NADAL !!!! A LA T Y A 197 KM/H. 30-0. Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Juan Martín Del Potro 15 - 0 SET 1 2 - 2

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de derecha en la red Juan Martín Del Potro empata el primer set, ha conseguido sus dos primeros winners; y ello, junto a sus buenos primeros, han dejado aparte sus errores no forzados que empiezan a acumularse.

0 - 0 SET 1 2 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 30 - 40 SET 1 2 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Juan Martín Del Potro, el resto de Rafael Nadal se va fuera 30 - 15 SET 1 2 - 1

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de derecha en la red 15 - 15 SET 1 2 - 1

El golpe de derecha de Juan Martín Del Potro se va fuera

0 - 15 SET 1 2 - 1

Impresionante passing shot de Juan Martín Del Potro desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Rafa Nadal le da la vuelta al marcador en estos primeros compases. Dos pelotas que se le habían quedado en la red le han podido comprometer (30-30), pero no duda a la hora de buscar el revés de Delpo, que ha perdido fuelle con respecto a su gran inicio. 0 - 0 SET 1 2 - 1

El golpe de derecha de Juan Martín Del Potro se va fuera 40 - 30 SET 1 1 - 1

El revés de Juan Martín Del Potro se va fuera 30 - 30 SET 1 1 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red

30 - 15 SET 1 1 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Juan Martín Del Potro se va fuera 15 - 0 SET 1 1 - 1

Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Juan Martín Del Potro CONTESTA RAFA NADAL RÁPIDO GANANDO EL BREAK CON RELATIVA FACILIDAD !!!! Juan Martín Del Potro ha acusado con dos fallos, también no forzados, el hecho de estar por detrás en el marcador debido en parte a ese punto de reflejos del balear que ha levantado la Arthur Ashe. 0 - 0 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Juan Martín Del Potro se va fuera

DOS PUNTOS DE CONTRABREAK PARA RAFA NADAL QUE BUSCA EN ESTE INICIO DEL CHOQUE EL REVÉS DE DELPO. 40 - 15 SET 1 0 - 1

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de revés en la red Saque plano de Juan Martín Del Potro, el resto de Rafael Nadal se va fuera CÓMO ESTÁ EMPEZANDO EL PARTIDO !!!! Dos subidas a la red del tandilense, dos winners del manacorense. Ahora con un escorzo espectacular y unos reflejos al bote pronto maravilloso. 0-30. 15 - 15 SET 1 0 - 1

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Rafael Nadal supera a Juan Martín Del Potro y gana el tanto

0 - 15 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera JUAN MARTÍN DEL POTRO ROMPE A RAFA NADAL EN EL PRIMER JUEGO. El segundo gran Rally del partido se lo lleva al argentino apurando mucho a la línea de fondo. Rafa Nadal ha pagado caro sus tres errores no forzados, dos con la derecha y uno con el revés, que le hace iniciar con mal pie, esperemos que no sea como ante Dominic Thiem, esta gran semifinal. 0 - 0 SET 1 0 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 30 - 40 SET 1 0 - 0

La contradejada de Juan Martín Del Potro se estrella en la red DOBLE PELOTA DE BREAK PARA JUAN MARTÍN DEL POTRO PARA ABRIR BOCA. La semifinal promete.

15 - 40 SET 1 0 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera En el tercer punto del partido hemos visto un rally espectacular terminado con un passin muy característico de Rafa Nadal que celebra con el puño su primer ganador de la semifinal. EN EL TERCER PUNTO !!!! 15-30 15 - 30 SET 1 0 - 0

Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Juan Martín Del Potro y le sirve para ganar el punto 0 - 30 SET 1 0 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 0 - 15 SET 1 0 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red

En definitiva, todo preparado en el escenario más imponente del mundo, el estadio Artur Ashe de Flushing Meadows que presenta un paisaje espectacular. El juez de silla será el británico James Keothavong No cabe un alfiler, lleno hasta la bandera para ver quién será el primer finalista de la edición de 2018. Pero no tiene que envidiarle nada la Torre de Tandil que por fin se ha aupado al podio mundial tras su numerosos Vía Crucis. Ganador en Indian Wells, semifinalista en Roland Garros y cuarto finalista en Wimbledon. Aparte, venció en Acapulco, y perdió la final en Los Cabos y en Auckland, amén de llegar a las semifinales de Miami. Aparte, campeonó en Canadá, semifinalista en Wimbledon y cuartofinalista en el Open de Australia, lo que le ha garantizado el número 1 hasta, por lo menos, la disputa del Nitto ATP Finals. Todo ello ha provocado que no se notase sus ausencias en Indian Wells, Miami y Cincinnati. Nuestro representante lleva un 2018 espectacular defendiendo, casi todas las semanas el número 1, en especial en tierra batida donde defendió los mismos puntos que el año anterior (4680). Resultado de ganar Montecarlo, el Conde de Godó, Roma y, como no, Roland Garros. Por su lado, Juan Martín del Potro, campeón en 2009 y semifinalista en 2017 (sus dos mejores resultados en Nueva York), ha tenido que deshacerse de Donald Young, Denis Kudla, Verdasco, Borna Coric y John Isner, su partido más comprometido por saber sobreponerse a un cañonero mejor que él (6-7, 6-3, 7-6 y 6-2). Es decir, se ha quitado de en medio a tres norteamericanos. Casi nada.

Para llegar hasta aquí, Rafa Nadal, vigente campeón y triple ganador en Flushing Meadows, ha eliminado a Ferrer, Vasek Pospisil, Karen Khachanov (donde se dejó un set), Nikoloz Basilashvili (también perdió otra manga) y a Dominic Thiem en el último Tie Break que, quien no lo haya visto, no es apto para cardíacos (0-6, 6-4, 7-5, 6-7 y 7-6). Sin embargo, sus partidos más competidos siempre han sido en Wimbledon con sendas victorias para Rafa. En 2011 se cruzaron en octavos y el resultado fue de7-6, 3-6, 7-6 y 6-4. Y este año en cuartos de final, en otro partido agónico y vibrante, el guarismo fue de 7-5, 6-7, 4-6, 6-4 y 6-4, en el que es el último choque previo entre ambos. En Grand Slam sus duelos no han sido menos. Quizás más desnivelado en Roland Garros (2-0 para Rafa Nadal sin ceder un set, incluido este año). En el Open USA otros dos duelos. Semifinales 2009 cuando el argentino venció por un triple 6-2 y el año pasado el triunfo fue para el español (4-6, 6-0, 6-3 y 6-2). Ese 2013 tan mágico para Rafa Nadal donde recuperó el número 1 y el primero en cortarle las alas fue Del Potro en las semifinales de Shanghai (6-2 y 6-4). Por no hablar de su duelo en los cuartos de final de Miami 2009 donde el de Tandil sucumbió por 6-4, 3-6 y 7-6. Aunque para histórica fue la semifinal de los Juegos Olímpicos de Río. Más agónica imposible (5-7, 6-4 y 7-6 para Delpo), que mermó el rendimiento de ambos en la final y final de consolación respectivamente. O su única final, la de Indian Wells en 2013 (4-6, 6-3 y 6-4).

Desde Miami 2007 que llevan viéndose las caras estos dos amigos con un balance de 11-5 del balear sobre el tandilense. Y para los anales queda la final de la Copa Davis de 2011 en Sevilla donde en el cuarto punto, el que fue a la postre el definitivo, Rafa Nadal le ganó a Del Potro por 1-6, 6-4, 6-1 y 7-6. Fue la última Ensaladera de España. Mediáticamente, el albiceleste se dio a conocer en España por esas declaraciones pre-Copa Davis donde dijo que a Nadal le iban a meter los calzones "por el orto . A aquella final, la mítica de Mar del Plata 2008, el mallorquín no acudió pero la Ensaladera se marchó a España gracias al buen hacer de Feliciano López y Fernando Verdasco. Y a Juan Martín del Potro también. Es un viejo conocido, muy querido por los aficionados, que lo quieren ver en lo más alto sin que una lesión le quite del Ranking. Saque y martillazo con la derecha. Volea en la red. Y buen despliegue defensivo a pesar de su altura. A Rafa Nadal ya le conocemos. Jugador completo donde la defensa, el juego de fondo y el esfuerzo físico son sus armas poderosas para desquiciar a los rivales. Muy seguro con el revés a dos manos y las pocas veces que se asoma a la red. Como le dejes dominar con la derecha te tritura, de lado a lado, físicamente Pero ahora abróchense los cinturones porque despegamos. Dos estrellas de este deporte frente a frente. El número 1 (el español) contra el número 3 del mundo (el argentino). Dos campeones del US Open. Dos hombres castigados por las lesiones. Dos estilos bien definidos.

Partido correspondiente a la primera semifinal de un Open USA caracterizado por los golpes de calor producidos por la altísima humedad que está azotando estas semanas a la capital del mundo: a Nueva York. La segunda semifinal será justo después entre el serbio Novak Djokovic y el japonés Kei Nishikori. Hola, muy buenas noches a todos los amantes del tenis y sean bienvenidos a una noche especial para los que siguen este deporte. Pónganse cómodos, más que nada porque, a continuación, narraremos en directo un partido de altos vuelos, histórico y pasional como es este Rafa Nadal Juan Martín del Potro.