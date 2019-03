Muguruza-Nicolescu en directo

Actualizado: 22/03/2019 19:26h

0 - 0 SET 2 3 - 3

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 40 - ADV SET 2 3 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Monica Niculescu que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto 40 - 40 SET 2 3 - 2

Gran resto de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Monica Niculescu y consigue el punto Saque plano de Monica Niculescu, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

40 - 40 SET 2 3 - 2

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de revés en la red SEGUNDA OPCIÓN DE BREAK PARA UNA GARBIÑE QUE ESTÁ DISPUESTA A DERRIBAR EL JUEGO DE FONDO DE LA RUMANA ADV - 40 SET 2 3 - 2

Monica Niculescu estrella su golpe de derecha en la red 40 - 40 SET 2 3 - 2

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera PELOTA DE RUPTURA IMPORTANTÍSIMA PARA GARBIÑE MUGURUZA. Su suerte está dependiendo de lo fina que se encuentre en la red.

40 - 30 SET 2 3 - 2

Remate desde la red de Garbiñe Muguruza Blanco que no opciones a Monica Niculescu 30 - 30 SET 2 3 - 2

El passing shot de Monica Niculescu se estrella en la red 15 - 30 SET 2 3 - 2

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 15 - 15 SET 2 3 - 2

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 2 3 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Monica Niculescu y consigue el punto

Por otra parte, el encuentro esta ausente de calidad. Garbiñe Muguruza está asegurando mucho, intentando elaborar para poder sentenciar en la red frente a una rival que no para de cortar, que no sale del fondo de la pista y que se está beneficiando de los errores de nuestra representante. Ya se encuentra a su vera Sam Sumyk que no se ha atrevido a aparecer cuando las cosas no le estaban sonriendo a la caraqueña que ahora muestra otra cara. GARBIÑE MUGURUZA LE DA LA VUELTA AL SEGUNDO SET. Parecía que sus minutos estaban contados en el Miami Gardens. En absoluto, se ha apoyado en la confianza que le ha dado levantar dos pelotas de break para anotarse, con mucho sufrimiento, tres juegos seguidos. Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Monica Niculescu se va fuera ADV - 40 SET 2 2 - 2

Monica Niculescu estrella su golpe de revés en la red

40 - 40 SET 2 2 - 2

El golpe de derecha de Monica Niculescu se va fuera 40 - ADV SET 2 2 - 2

La contradejada de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 40 - 40 SET 2 2 - 2

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera ADV - 40 SET 2 2 - 2

Monica Niculescu estrella su golpe de derecha en la red 40 - 40 SET 2 2 - 2

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

40 - 30 SET 2 2 - 2

Garbiñe Muguruza Blanco no consigue superar la red con su volea 0 - 30 SET 2 2 - 2

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 0 - 15 SET 2 2 - 2

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Ha gozado de un 0-40 a favor, se ha complicado el juego (30-40) y, en el último punto, mala gestión por parte de ambas, Garbiñe que no machacaba en la red, dejaba la pelota muerta, Niculescu no conseguía pasarla y la vasca solo tenía que matar la pelota para llevarse el juego. BREAK PARA GARBIÑE MUGURUZA. Mal encuentro de ambas tenistas. Mucho miedo desde el fondo de pista asegurando todos los golpes posibles. Planos por parte de la número 17 del mundo, y cortadísimos del lado rumano.

0 - 0 SET 2 2 - 2

Garbiñe Muguruza Blanco con una volea cercana a la red consigue el punto Saque plano de Monica Niculescu, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Saque plano de Monica Niculescu, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 40 - 0 SET 2 1 - 2

El golpe de derecha de Monica Niculescu se va fuera 30 - 0 SET 2 1 - 2

Garbiñe Muguruza Blanco con una volea cercana a la red consigue el punto

15 - 0 SET 2 1 - 2

La dejada de Monica Niculescu se va fuera Después de sufrir otras dos pelotas de break en contra, Garbiñe Muguruza revive milagrosamente a través de puntos gratuitos de saque y de un revés impresionante a dos manos en forma de paralelo que costó el deuce. Se afianza en el fondo de la pista y, al fin y al cabo, se estrena en esta segunda manga, esperemos que sirva de punto de inflexión. 0 - 0 SET 2 1 - 2

El revés de Monica Niculescu se va fuera ADV - 40 SET 2 0 - 2

Garbiñe Muguruza Blanco con una volea cercana a la red consigue el punto 40 - 40 SET 2 0 - 2

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Monica Niculescu se va fuera 40 - 40 SET 2 0 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Monica Niculescu y consigue el punto Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Monica Niculescu se va fuera 15 - 40 SET 2 0 - 2

Monica Niculescu con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 30 SET 2 0 - 2

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de derecha en la red

15 - 15 SET 2 0 - 2

Gran volea desde el fondo de la pista de Monica Niculescu que supera a Garbiñe Muguruza Blanco Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Monica Niculescu se va fuera Garbiñe Muguruza no está en Miami en estos momentos. Monica Niculescu juega a placer frente a una rival que, en el momento de querer ataque, comete el error. Tanto en la red como en el approach, que siempre se marcha largo. 0 - 0 SET 2 0 - 2

Garbiñe Muguruza Blanco no consigue superar la red con su volea Saque plano de Monica Niculescu, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

0 - 30 SET 2 0 - 1

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Ace de Monica Niculescu con un saque plano que no puede devolver Garbiñe Muguruza Blanco Garbiñe Muguruza se encuentra fuera del partido. Después de perder el Tie Break en el primer set, el segundo no lo ha podido empezar peor. Malos saques, mejores restos por parte de la rumana y la hispano venezolana que entrega el BREAK EN BLANCO. 0 - 0 SET 2 0 - 1

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 0 - 40 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

0 - 15 SET 1 6 - 7

Gran resto de derecha de Monica Niculescu que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Lo que no varía, por supuesto, es la climatología. Soleado, 25 grados y humedad aplastantes. Las jugadoras han terminado de calentar. Todo preparado para ver en una Butch Buchholz algo desangelada el debut de Garbiñe Muguruza. Y tiene una espinita en Miami de donde, por un lado, siempre es verdad que ha ganado sus primeros partidos pero jamás ha superado los octavos de final. Tanto es así que en cinco de sus siete participaciones en este torneo de Florida, la barrera insalvable ha sido esta ronda. Veremos si sucede lo mismo en Miami Gardens que en Cayo Vizcaíno. Porque en sus brazos se encuentran diez finales, y seis títulos; entre los que se encuandran ese Roland Garros 2016, o esos Wimbledon 2015 y 2017. Sin olvidarnos de Wuhan 2015. Pero la guipuzcoana, tras empezar 2018 como un tiro (Doha y Monterrey) y llegar a semifinales en Roland Garros ese mismo año, se ha venido completamente abajo. Octavos de final en el Open de Australia, y cuartos de final tanto en Thailandia como en Indian Wells donde, una vez más, se dejó avasallar por parte de Andreescu después de remontar en octavos de final a una cabeza de serie como Kiki Bertens. Ese aspecto anímico es contra el que tiene que luchar Garbiñe.

Garbiñe Muguruza se ha dado, al menos, un año más con Sam Sumyk. Ha querido en este 2019 hacer borrón y cuenta nueva después del desastroso final de temporada pasada. Y, aunque sigue mantenida en el Top 20 mundial, este intento de regeneración no está dando los frutos esperados de la caraqueña. Desde esa temporada no vence un torneo. Cuenta con tres en su palmarés y con un total de ocho finales, la última de ellas en Hobart 2017. Se enfrentó una vez contra nuestra tenista, que en los octavos de final de Linz 2016 (en uno de los mejores momentos de la rumana) la arrasó gracias a un doble 6-1 antes de retirarse en cuartos de final. Más protagonista en el dobles (25 finales le contemplan) que en singles, esta veterana de 31 años de edad, diestra y nacida en Slatina, logró el año pasado llegar a tercera ronda tras partir también desde la previa. Sin embargo, su mejor año fue en 2016 cuando alcanzó los octavos de final cuando se encontraba entre las 35 primeras del mundo. Una Qualy donde tuvo que disputar dos partidos, el más duro de ellos fue el primero, y fue contra la también española Lara Arruabarrena a la que eliminó por 6-0, 2-6 y 6-4. Después, no tuvo problemas en deshacerse de la ucraniana Kateryna Kozlova, y ya en el cuadro principal de la eslovaca Tamara Zidansek (6-1 y 6-2). Hoy es el día que debuta nuestra principal representante en el cuadro femenino, la hispano venezolana Garbiñe Muguruza, número 17 del planeta WTA. La ex número 1 se medirá en segunda ronda a la rumana Mónica Niculescu, número 138 del mundo, jugadora que viene de la previa.

Hola muy buenas tardes y sean bienvenidos al segundo Premier Mandatory de la temporada 2019. Bienvenidos al torneo WTA de Miami que, por primera vez, se disputa en Miami Gardens después de que lo hiciera toda la vida en el mítico Crandon Park en Cayo Vizcaíno.