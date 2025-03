Kyrgios reaviva su polémica con Carreño: «Pablo no es Picasso»

Acostumbrado a protagonizar polémicas fuera de la pista con varios tenistas del circuito, Nick Kyrgios ha encontrado en Pablo Carreño a su última víctima. Todo empezó con un tuit del australiano en el que decía que el español no estaría en el top-50 mundial si no hubiera torneos de tierra. Carreño, que entonces disputaba el US Open , no tardó en responderle, restando importancia al asunto: «Kyrgios debe estar aburrido en su casa», dijo en el canal #Vamos de Movistar.

Poco después, y a pesar de que borró su primer tuit, Kyrgios volvió a la carga con otra publicación: «Es obvio que me gustaría estar jugando el US Open, pero en las condiciones actuales no me sentía cómodo viajando. Y sí, Pablo Carreño Busta, estoy un poco aburrido y preferiría hacerte picadillo otra vez», dijo en sus redes sociales.

Pero lejos de dejar ahí el asunto, el australiano volvió a arremeter contra Carreño, esta vez en una entrevista para el programa televisivo ' Today Show': «Di mi opinión sobre algo y él me respondió. Sentí que su comentario era ridículo y decidí comparar los resultados de nuestros partidos. Lo que está claro es que él nunca me ha ganado. Seamos realistas, Pablo no es Picasso» , dijo riendo.

Por el momento, Carreño se mantiene al margen de la polémica, centrado en el partido de este miércoles ante Rafa Nadal en el Masters 1.000 de Roma . Encuentro que se puede seguir en directo en ABC.es.