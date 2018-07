Actualizado: 14/07/2018 16:46h

Salvó dos bolas de break la estadounidense, pero en la tercera se le marchó fuera la derecha. Kerber sirve para poner el 4-3, aunque recordemos lo habitual de los breaks en el tenis femenino. 0 - 0 SET 1 4 - 3

El golpe de derecha de Serena Williams se va fuera Saque cortado de Serena Williams, Angelique Kerber no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 15 SET 1 3 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Serena Williams que supera a Angelique Kerber y consigue el punto

Y segunda doble falta seguida para la americana. Triple bola de break para Angelique Kerber, que puede poner el 4-3 a su favor. Serena Williams falla su segundo servicio, doble falta Llega la primera doble falta del partido. La comete Serena... Serena Williams falla su segundo servicio, doble falta 15 - 0 SET 1 3 - 3

Serena Williams estrella su golpe de revés en la red

El revés de Serena Williams se va fuera 40 - 15 SET 1 2 - 3

Revés desde el centro de la pista de Serena Williams que supera a Angelique Kerber 40 - 0 SET 1 2 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Angelique Kerber que supera a Serena Williams y consigue el punto 30 - 0 SET 1 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Angelique Kerber que supera a Serena Williams y consigue el punto 15 - 0 SET 1 2 - 3

Buen derechazo desde la red de Angelique Kerber que supera a Serena Williams

SAQUETAZO DIRECTO DE SERENA WILLIAMS PARA TOMAR LA DELANTERA! Ha reaccionado, y de qué manera, la menor de las hermanas Williams para darle la vuelta a esta primera manga. Dos aces ha sumado en este juego (2-3). Ace de Serena Williams con un saque plano que no puede devolver Angelique Kerber 15 - 40 SET 1 2 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Serena Williams que supera a Angelique Kerber y consigue el punto 15 - 30 SET 1 2 - 2

El revés de Serena Williams se va fuera Ace de Serena Williams con un saque liftado que no puede devolver Angelique Kerber

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Serena Williams que supera a Angelique Kerber y consigue el punto Recupera, con un juego en blanco, el servicio perdido Serena Williams. Igualdad en este primer set (2-2). 0 - 0 SET 1 2 - 2

El golpe de derecha de Angelique Kerber se va fuera 0 - 40 SET 1 2 - 1

El revés de Angelique Kerber se va fuera 0 - 30 SET 1 2 - 1

Angelique Kerber estrella su golpe de derecha en la red

Angelique Kerber estrella su golpe de derecha en la red Al tercero juego, fue la vencida. Se lleva el juego Serena Williams con una buena derecha ganadora (2-1). 0 - 0 SET 1 2 - 1

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Serena Williams que supera a Angelique Kerber y consigue el punto 30 - 40 SET 1 2 - 0

Serena Williams no consigue superar la red con su volea 15 - 40 SET 1 2 - 0

El golpe de derecha de Angelique Kerber se va fuera

El revés de Angelique Kerber se va fuera 15 - 15 SET 1 2 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Angelique Kerber que supera a Serena Williams y consigue el punto Saque cortado de Serena Williams, Angelique Kerber no puede precisar el resto y la bola se va fuera Seis errores no forzados de Williams, a quien se le escapa otra derecha al pasillo. Lidera por ahora la alemana (2-0). 0 - 0 SET 1 2 - 0

El golpe de derecha de Serena Williams se va fuera

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Angelique Kerber que supera a Serena Williams y consigue el punto 30 - 15 SET 1 1 - 0

El revés de Serena Williams se va fuera Saque plano de Angelique Kerber, el resto de Serena Williams se va fuera 0 - 15 SET 1 1 - 0

El golpe de derecha de Angelique Kerber se va fuera Aprovecha Angelique Kerber la primera bola de break a su favor para anotarse el primer juego del partido. Hasta cuatro errores no forzados de Serena Williams le han servido el 0-1 a la alemana.

Serena Williams estrella su golpe de derecha en la red 40 - 30 SET 1 0 - 0

Serena Williams estrella su golpe de revés en la red 30 - 30 SET 1 0 - 0

Serena Williams estrella su golpe de revés en la red 15 - 30 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Serena Williams se va fuera 0 - 30 SET 1 0 - 0

El revés de Angelique Kerber se va fuera

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Serena Williams que supera a Angelique Kerber y consigue el punto COMIENZA SACANDO SERENA! Ya han saltado las dos tenistas a la Pista Central, donde ya están realizando sus ejercicios de calentamiento. Ocho veces se han enfrentado, por cierto, estas dos tenistas, con un balance de seis victorias para la americana y dos para la europea. Sobre el verde solo se vieron una vez, de ingrato recuerdo para Kerber, pues fue la final de Wimbledon perdida hace dos años. Así pues, Angelique Kerber llega al escalón final después de eliminar antes a Ostapenko, Kasatkina, Bencic, Osaka, Liv y Zvonareva. Todo cediendo solo un set en todo el torneo, el cedido en segunda ronda, los mismos que Serena Williams.

A sus 30 años, es este su mejor resultado sobre la hierba del All England Club, donde ha alcanzado mínimo los cuartos de final más veces que en cualquier Grand Slam (2012, 2014, 2016 y 2018). Así, y quitando la actual edición, su mejor resultado fue en 2012, cuando llegó a estar entre las cuatro mejores raquetas del torneo. En semifinales fue eliminada por Radwanska. Cuatro finales de Grand Slam ha alcanzado, por su parte, Angelique Kerber. Se hizo con el US Open 2016, año en el que también derrotó a Serena Williams en la final del Abierto de Australia (6-4, 3-6 y 6-4) y en el que perdió contra su misma rival de hoy la ya mencionada final de Wimbledon. Con 36 años, afronta su 18ª participación en Wimbledon habiendo jugado poco en este 2018 y habiéndose retirado lesionada en la última edición Roland Garros. Hoy, sin embargo, vuelve a una final tras vencer en semifinales a Julia Goerges (2-6, 4-6) y previamente a Giorgi, Rodina, Mladenovic, Tomova y Rus. Nueve finales ha jugado hasta ahora la menos de las hermanas Williams y solo dos ha perdido, en 2004 y 2008 (contra Maria Sharapova y su hermana Venus respectivamente). De ahí que de ganar hoy, estará a solo un trofeo de igualar a Martina Navratilova (9) como jugadora con más título en este Grand Slam. Se repite, de esta forma, la final del año 2016, cuando estas dos mismas tenistas se enfrentaron en el All England Club con victoria para la americana (7-5 y 6-3). Una Serena Williams que siete veces se ha coronado campeona en la hierba de Wimbledon, habiendo ganado los dos últimos torneos que ha disputado (además de en 2016, en 2015 lo ganó ante Garbiñe Muguruza).

Muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión de la final femenina de Wimbledon que enfrentará a la alemana Angelique Kerber con la estadounidense Serena Williams. Comenzamos!