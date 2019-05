David Ferrer: «Nunca esperaba un adiós como este»

El tenista español David Ferrer aseguró que se le pasaron «muchas cosas por la cabeza» durante su despedida del deporte tras perder este miércoles en el Mutua Madrid Open ante el alemán Alexander Zverev, revés que no empañó «una noche especial» y que «nunca» olvidará.

«Se me han pasado muchas cosas por la cabeza. Ha sido muy noche emocional, completamente diferente a cualquier a otro momento importante en mi vida que haya experimentado anteriormente, no lo esperaba. La realidad ha superado la ficción, nunca esperaba un adiós como este o despedida como hoy. En un día como hoy, con la gente teniendo que trabajar y quedándose para apoyarme, es algo que nunca olvidaré», confesó Ferrer en rueda de prensa.

El alicantino indicó que «nunca» habría esperado acabar su carrera de una forma tan exitosa. «He experimentado muchas cosas, es la mejor cosa que me ha pasado en la vida. Es el único partido que he perdido en mi vida y que no estoy triste», añadió, recalcando que ante Roberto Bautista acabó «muy cansado» y que para ganar a Zverev debía de estar «a plena condición». «La verdad es que físicamente no puedo jugar dos partidos seguidos al nivel que me gustaría y eso es otro síntoma de que si carrera se acababa», advirtió.

«El partido de esta noche no», bromeó preguntado sobre qué partido enseñaría a sus hijos. «Les enseñaría las finales de la Davis porque fueron muy emotivos y realmente buenos partidos. Cuando gané en París-Bercy o el partido que gané a Berdych en la final de la Davis de 2012, creo que fue el mejor momento de mi carrera», expresó.

Además, el de Jávea reconoció lo que le diría a un Ferrer con 14 años. «Que intentase ser él mismo y que prestase atención a todos los aspectos importantes en la vida. Que conviva con la presión, que aprenda de los errores del pasado y tratar siempre de ser positivo.No vas a ser siempre feliz y eso es algo normal, y una vez que entiendes eso, creo que todo es mucho más fácil», opinó.

«Lo más feliz para mí es terminar aquí en Madrid, con mi gente, mifamilia, mis amigos cercanos, con todos los que me ayudaronmucho, no sólo en mi tenis, en mi vida, así que esta noche para mí es especial y un momento que creo que nunca olvidaré», sentenció el español, recibido y despedido con aplausos en la rueda de prensa.