Basilashvili agota a Federer

Roger Federer se marchó sonriendo, saludando y agradeciendo a la grada su apoyo durante el partido. En su regreso a las pistas, celebra una victoria tras un exigente esfuerzo de dos horas y media contra Daniel Evans y una derrota contra Nicoloz Basilashvili en otro maratón a tres sets (6-3, 1-6 y 7-5). Puede celebrar también la derrota, porque le deja muchas lecciones y casi dos horas más de presencia en una competición, algo que le falta todavía mucho después de más de 400 días de ausencia.

Y eso que el encuentro se puso enseguida de cara para él, buen servicio y muchos errores del georgiano que lo impulsaron con un solo break a favor para llevarse el set. Pero llegó entonces el cansancio. Había vivido el día anterior muchísimas emociones en un solo encuentro: bolas de break, tensión, cansancio, dudas e incluso ponerse al día de un tenis que él no conocía. Y conforme pasaban los minutos del partido de cuartos, las energías se le iban agotando. Con ellas, la efectividad con su revés y la potencia de piernas suficiente para que el drive liderara los puntos. Por precaución, miedo o ambas, las derechas del suizo se iban esfumando fuera de la pista o se quedaban a medio gas para alegría de Basilashvili.

No obstante, Federer, mermado y sin ritmo, siempre será Federer y el georgiano se vio sorprendido en el tercer set con una bola de partido que supo levantar con buen saque y mejor derecha. Y desperdiciada la oportunidad, el esfuerzo de conseguir otra se le hizo enorme al suizo.

Se marcha Federer del ATP 250 de Doha con la alegría del regreso, que no es baladí después de un 2020 lleno de incertidumbres y dos operaciones en la rodilla y con casi 40 años en unas piernas a las que les falta todavía entonarse y ganar la rapidez y la masa muscular para estar al nivel que quiere el propio tenista. También con la victoria 1.243, que no está nada mal porque le dio ánimos para comprobar que puede volver, aunque todavía no esté en ese punto de rematar los puntos a favor.

No jugaba desde el 30 de enero de 2020, cuando el tenis, y el mundo, era el que conocíamos. De ahí que confesara el suizo que todavía se hacía lío con estos cambios que ha implantado el circuito para proteger a los tenistas y a los miembros de la organización de posibles contagios. «Me olvidaba todo el rato de la toalla. No solo una vez, sino muchas veces. O me olvidaba llevarla o me olvidaba traerla», admitió.

«Y también con el reloj, que es algo que no he asumido en mis rutinas. He jugado demasiado tiempo sin reloj. También olvidé el tiempo del calentamiento. Estaba peloteando y lo siguiente que veo después de 30 segundos es que sube a la red. Era como '¿por qué tiene tanta prisa?'». Son 400 días fuera del tenis y todo ha cambiado. Espera reencontrarse.