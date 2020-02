Rafa Nadal ya está en las semifinales del torneo de Acapulco tras ganar con autoridad a Soonwoo Kwon por 6-2 y 6-1. El tenista español superó sin problemas a su rival surcoreano y se verá las caras a las puertas de la final con Grigor Dimitrov, que llega a esta cita tras imponerse a Stan Wawrinka por 6-4 y 6-4.

En México, donde tiene un «feeling» especial con el público, Nadal está mostrando un gran nivel con su raqueta. Prueba de ello fue uno de los puntos en su victoria ante Kwon. Incluso una de las cuentas oficiales de retransmisión de partidos se pregunta si el español «desafía las leyes de la lógica». Vean y juzguen.

A forehand that defies the laws of logic 🤔



How, @RafaelNadal, how? #AMT2020pic.twitter.com/Mty0BrkjsR