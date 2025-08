El sevillano Adolfo Abascal buscará con el equipo español una plaza para la Copa Davis Júnior

El sevillano Adolfo Abascal ha logrado la clasificación con la selección española de tenis para la fase final de la Summer Cup sub 16, tras superar con éxito la fase previa celebrada en el Valencia Tennis Center, según informa la Federación Andaluza.

El combinado nacional, capitaneado por Álex Aránega, ha estado formado por Adolfo Abascal, el grancanario Alberto Pulido y el balear Toni Escarda. Ahora, el equipo español viajará a Le Touquet (Francia), donde del 4 al 6 de agosto se disputará la fase final. Allí se decidirán las seis plazas europeas para la Copa Davis Júnior, que tendrá lugar en Santiago de Chile, del 3 al 9 de noviembre.

Abascal, un habitual en las convocatorias nacionales, ya formó parte del equipo español este mismo año en la Winter Cup sub 16. Este verano han estado con las selecciones nacionales los andaluces Lorena Solar (sub 18), Adolfo Abascal (sub 16), Pepe García (sub 14), Víctor Linares (sub 12) y Chari Barea en +55.