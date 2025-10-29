Gran remontada del Fundación Cajasol Andalucía para vencer al Slovan Bratislava (3-2)

Gran noche europea la vivida este miércoles en Dos Hermanas a pesar del aciago día en lo meteorológico. El Fundación Cajasol Andalucía venció 3-2 al VK Slovan Bratislava en un ajustado encuentro que se decantó por detalles. La eliminatoria tendrá su partido ... de vuelta el próximo miércoles (19.00 horas) en Eslovaquia.

Comenzó el choque con buena dinámica para el Fundación Cajasol. Las nazarenas sumaron un buen 7-5 de inicio con Kira Thomsen tirando del equipo en ataque. Vencía 13-8, pero el VK Slovan Bratislava se ordenó en bloqueo parando todos los intentos locales y consiguió igualar el encuentro con un parcial de 5-0. No pararon las eslovacas, que a base de bloqueos frenaron el ímpetu local hasta el 14-17. Torronteras tuvo que pedir tiempo muerto para organizar a su equipo tras dos intentos fallidos por el centro con Evans. Muy incómodo el equipo en recepción y especialmente en ataque, terminó el set para las visitantes por 21-25.

Había que poner una marcha más y empezó muy igualado el segundo parcial con un cinco iguales que vislumbraba un set peleado. Las de Torronteras apretaron en el saque y encontraron la manera de pasar el bloqueo por las alas. Maguilaura Frías y Kira Thomsen tiraron por cuatro y Alejandra Pérez hizo lo propio por dos con una gran diagonal corta. Así se llegó al 14-11 en el electrónico. Las diferencias fueron mínimas en un gran nivel de voleibol. Torronteras dio entrada a Sira Plaza en la colocación y Leticia Delagrammatikas como opuesta buscando mayor presencia en el bloqueo. Con 23-21 lo paró el técnico local tras dos puntos seguidos de las visitantes. Finalmente, las nazarenas cerraron el set 25-22.

Tocaba seguir remando con fuerza para llegar a buen puerto pero no empezó de la mejor manera la tercera manga. Las eslovacas impusieron de nuevo su bloqueo y fueron más contundentes en ataque a pesar de los intentos en defensa de las nazarenas. Lo paró Torronteras con 8-12 y reaccionó el equipo hasta el 12-13 consiguiendo atacar por el centro tras varias reconstrucciones. Maguilaura Frías, al saque, y una actitud excelente de todo el equipo en defensa que Kira Thomsen se encargó de puntuar puso el 16-14. El VK Slovan Bratislava es un equipo fuerte y continuó peleando hasta que terminó imponiendo de nuevo su ritmo (22-25).

La plantilla del Fundación Cajasol Andalucía celebra con su cuerpo técnico la victoria sobre el Slovan Bratislava M. G.

Un voleibol de quilates

Louise Sansó comenzó el cuarto set a lo grande, con tres bloqueos, que sumaron el 6-3 inicial. Con Lucía Prol de receptora, las nazarenas pusieron el 10-4 y provocaron el primer tiempo muerto de las visitantes. Frías elevó el 14-8 y fue al saque para poner un punto más para el Fundación Cajasol Andalucía. Estaba siendo un vendaval nazareno con un voleibol de quilates para poner la igualdad en el marcador. La diferencia fue a mayores y las locales jugaron con comodidad. Todo ello, unido a los errores en recepción de las visitantes, cerró el set en 25-13.

La igualdad fue máxima al inicio del desempate con dos equipos que apenas daban dos puntos de diferencia. Así se llegó a un ocho iguales ante un pabellón de Los Montecillos que alentaba a las suyas con fuerza. Un parcial de 0-2 para el Slovan de Bratislava ponía las cosas muy difíciles, pero pidió tiempo muerto Torronteras y con Helena Orejas al saque el equipo se marchó hasta el 12-10 en el electrónico. Con fuerza, garra y una afición que apretó, el equipo cerró el partido por 15-13 en un ajustadísimo encuentro.

Una victoria que deja todo abierto para la vuelta. El equipo sevillano necesita ganar el encuentro, o en caso de perderlo por 3-2, forzará el set de oro. El Fundación Cajasol Andalucía se enfrentará el próximo sábado a las 12.00 horas al CV Haro Rioja Voley en el pabellón Los Montecillos en la Liga Iberdrola. Posteriormente, viajará a Bratislava para intentar cerrar el pase el miércoles.