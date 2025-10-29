Suscribete a
ABC Premium
Directo
El tráfico de Sevilla se colapsa por la lluvia: coches detenidos, vías cortadas y semáforos apagados
Última hora
Estas son las zonas de Sevilla donde más ha llovido hoy: seis pueblos superan los 84 litros por metro cuadrado

VOLEIBOL

Gran remontada del Fundación Cajasol Andalucía para vencer al Slovan Bratislava (3-2)

CEV CHALLENGE CUP

El conjunto nazareno se apunta el partido de ida en casa y deja la resolución de la eliminatoria europea para la vuelta del próximo miércoles en Eslovaquia

El Slovan Bratislava, primer rival del Fundación Cajasol Andalucía en su tercera aventura por Europa

Las jugadoras del Fundación Cajasol Andalucía festejan un punto contra el Slovan Bratislava
Las jugadoras del Fundación Cajasol Andalucía festejan un punto contra el Slovan Bratislava M. G.

ABC de Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Gran noche europea la vivida este miércoles en Dos Hermanas a pesar del aciago día en lo meteorológico. El Fundación Cajasol Andalucía venció 3-2 al VK Slovan Bratislava en un ajustado encuentro que se decantó por detalles. La eliminatoria tendrá su partido ... de vuelta el próximo miércoles (19.00 horas) en Eslovaquia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app