La Federación niega la posibilidad de mover la fecha de la final de la Copa, pese a que coincida con el sábado de Feria

Pese a que aún coja muy lejos en el calendario deportivo y de fechas significativas para la ciudad de Sevilla, la confirmación de que la final de la Copa del Rey seguirá teniendo como sede el estadio de la Cartuja ha abierto cierto ... debate en cuanto a la fecha de la celebración de dicho partido. El sábado 25 de abril de 2026 es el sábado de Feria, con todo lo que esto conlleva para la ciudad, tanto por la dificultad para acoger a todos los visitantes que lleguen de cara a ambos eventos, como igualmente en los dispositivos de seguridad empleados para que todo salga perfecto.

El líder del PSOE municipal, Antonio Muñoz, ha dejado caer que en sus años al frente del consistorio hispalense fue capaz de cambiar una final de la Copa del Rey para que no coincidiese con la Feria. Lo cierto es que se cambió un año antes, sabiendo que Sevilla acogería dicho encuentro de fútbol, ayudado por un calendario algo más permisivo. Pese a que el Ayuntamiento de Sevilla no ha negado esta posibilidad, lo cierto es que la fecha es inamovible.

Fuentes de la RFEF han confirmado a ABC de Sevilla que no hay opción alguna de cambio de fecha y que el 25 de abril se mantendrá como día para la celebración de la final copera. De hecho, antes de elegir la sede de esta final y las de los dos próximos años se dejó claro cuál era la fecha elegida, muy estudiada por los organismos deportivos, con el inconveniente de que se trata de año de Mundial.

Las semanas anterior y posterior a la fecha elegida están ocupadas por la competición europea, cuyo calendario es aún más inamovible. Por tanto, Sevilla deberá prepararse para la celebración de su fiesta más icónica, como es la Feria de Abril, que en su único fin de semana (ahora por el final) deberá compartir protagonismo con la final de la Copa del Rey. «No sería la primera vez que coinciden grandes eventos en la ciudad», reconoció José Luis Sanz, alcalde de la ciudad, en la presentación del encuentro. Sevilla ya se prepara.