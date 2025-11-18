Suscribete a
ABC Premium

La Federación niega la posibilidad de mover la fecha de la final de la Copa, pese a que coincida con el sábado de Feria

El calendario llega muy cargado por la disputa del Mundial y las sedes que aspiraban a albergar este evento sabían de antemano que se jugaría el 25 de abril

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, visita la sede de ABC de Sevilla en la previa del España - Turquía

Imagen del césped del estadio de la Cartuja tras la resiembra
Imagen del césped del estadio de la Cartuja tras la resiembra abc
Alberto Fernández

Alberto Fernández

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pese a que aún coja muy lejos en el calendario deportivo y de fechas significativas para la ciudad de Sevilla, la confirmación de que la final de la Copa del Rey seguirá teniendo como sede el estadio de la Cartuja ha abierto cierto ... debate en cuanto a la fecha de la celebración de dicho partido. El sábado 25 de abril de 2026 es el sábado de Feria, con todo lo que esto conlleva para la ciudad, tanto por la dificultad para acoger a todos los visitantes que lleguen de cara a ambos eventos, como igualmente en los dispositivos de seguridad empleados para que todo salga perfecto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app