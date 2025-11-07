El Cajasol Real Ciencias, con el objetivo de mantener la línea de crecimiento en su visita a Villajoyosa

El Cajasol Real Ciencias afronta este domingo la sexta jornada de la División de Honor 2025-26 con su desplazamiento a tierras alicantinas, donde se medirá a La Vila a partir de las 12:00 horas en un encuentro que será retransmitido en ... directo por Movistar Plus. Tras la importante victoria lograda la pasada semana en el Juan Arenas ante Complutense Cisneros, los de Tomás Carrió llegan con buenas sensaciones y con el objetivo de mantener la línea de crecimiento mostrada.

El conjunto sevillano quiere seguir afianzando su juego colectivo, en defensa y en la continuidad ofensiva, ante un rival que en este inicio de temporada se ha mostrado muy sólido. Los vileros ha exhibido en las cinco jornadas disputadas una delantera poderosa y un juego muy estructurado. Clasificados en tercera posición con 13 puntos, han vencido al Burgos, el Salvador y el Barça, y han caído frente al Alcobendas y el Ordizia. Destacan como máximos ensayadores hasta el momento, con tres marcas cada uno, Santino di Prima y Gastón Demergaso. El máximo anotador es el internacional con España Bautista Guemes, con 44 tantos.

Tomás Carrió valoraba así el momento del equipo científico: «Estamos trabajando a conciencia desde el lunes tratando de corregir errores y fomentar fortalezas. Creo que el equipo está muy compenetrado, hemos tenido un buen proceso de trabajo durante la semana, empezamos a estar aceitados, es la primera vez que nos toca jugar en semanas seguidas», comentaba el argentino. «La Vila está siendo un equipo dominador, que ataca mucho, que siempre quiere proponer en ataque y tiene una defensa dura con un contacto férreo. Es un desafío muy lindo este fin de semana, nos viene muy bien tener un partido de este estilo. Estamos con mucha energía, con muchas ganas de cerrar este segundo bloque de partidos», valoraba el técnico del Cajasol Real Ciencias Sevilla.

Entre los convocados aparece Rodrigo Borondo. Puede ser un nuevo debut con el primer equipo en División de Honor de un chico que la temporada pasada militaba en el M18. Junto a él la completan lista estos jugadores: Nahuel Yañez, Juan Carlos Sánchez, Augusto Ledesma, Marcelo Marina, Óscar Sánchez, Matías Galliano, Dani Störh, Manolo Bobo, Talla Samb, Luis Caruz, Jaime Borondo, Jay Davis, Fernando Pericet, Manuel Vázquez, Miguel Reina, Jaime Camarero, Antonio García, Vicente Gamarra, Fernando Luna, Julián Izaguirre, Perico Oltra y Agustín Galliano.

Las Cocos, en casa contra el Sant Cugat

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla, por su parte, recibe este sábado (15.00 horas, en directo por Movistar) al Sant Cugat en el Juan Antonio Arenas de la Cartuja con arbitraje del valenciano Federico Javier Japas y con el quince titular decidido. Lo formarán Araceli Baena, Marieta Román, Miriam Roig, Irene González 'Puma', Katie Barnes, Martina Farina, Alba Sánchez, Cecilia Benza, Duna Gómez, Blanca Ruiz, María Estepa, Sofía Brussoni, Idaira García, Irene León y Lea Ducher.

Las catalanas, que son quintas clasificadas, vienen de perder en su feudo (5-56) ante El Salvador. Sólo tienen una victoria, sumada en el campo del Olímpico (21-36), y cayeron en su casa por 21-26 contra el CRAT A Coruña y por 28-7 en su visita al Getxo. Destacan en su plantel internacionales como Mireia De Andrés, Elisabeth Segarra, Kinza Olsen, Sira Cabrera, Inés Bueso-Inchausti, Ana Harris, Esther Moraleda, Romane Boue y Ana Cook.