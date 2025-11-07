Suscribete a
El Cajasol Real Ciencias, con el objetivo de mantener la línea de crecimiento en su visita a Villajoyosa

DIVISIÓN DE HONOR

El conjunto de Tomás Carrió se mide este domingo en Villajoyosa a La Vila (12.00 horas), que viene de perder en Alcobendas pero es tercero de la tabla

Los jugadores del Cajasol Real Ciencias, en un entrenamiento reciente
Los jugadores del Cajasol Real Ciencias, en un entrenamiento reciente JUAN CARLOS OGAZÓN

El Cajasol Real Ciencias afronta este domingo la sexta jornada de la División de Honor 2025-26 con su desplazamiento a tierras alicantinas, donde se medirá a La Vila a partir de las 12:00 horas en un encuentro que será retransmitido en ... directo por Movistar Plus. Tras la importante victoria lograda la pasada semana en el Juan Arenas ante Complutense Cisneros, los de Tomás Carrió llegan con buenas sensaciones y con el objetivo de mantener la línea de crecimiento mostrada.

