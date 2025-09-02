Alberto Fernández: «El fichaje de Amrabat por el Betis, por no decir Antony, muestra la distancia actual de Betis y Sevilla»

El mercado de fichajes por fin ha echado el cierre en el fútbol español. A las 23:59 se cerraba y todos completaron sus plantillas. Diferentes sensaciones entre uno y otro. La noticia más destacada durante la última jornada de un mercado intensa en los ... dos clubes sevillanos fue el fichaje de Antony. Fue recibido por numerosos aficionados del Betis en el aeropuerto, casi como una estrella del rock. El futbolista saludaba desde el coche siendo una incorporación muy importante para el Betis, muy peleada durante todo el verano y que provoca que su plantilla dé una sensación de poder, de querer pelear por todo, por la por entrar en Champions, la competición europea...

Y no sólo de Antony iba a vivir el Betis, ¿no? Amrabat, el fichaje de última hora del Betis le da un nuevo elemento a Manuel Pellegrini, un perfil de jugador que había pedido al entrenador, siendo además un mediocentro defensivo de mucho nivel, que ya lo ha demostrado en competiciones importantes con su selección y que encima tiene ese punto de guasa sevillana de que el Sevilla FC estuvo negociando con él.

Lo tenía en cartera. Había casi un principio de acuerdo, pero el club de Nervión no consiguió espacio salarial para firmarlo y al final el Betis se adelantó a la jugada. Llevó una negociación en secreto para en el último día contentar a su afición y a su propio entrenador. Y creo que en un marco global, el Betis ha hecho un gran mercado de fichajes, con muchas incorporaciones, con la venta de Johnny o Jesús Rodríguez.

El club verdiblanco, poco a poco, ha ido cocinando una plantilla con muchos elementos que quizás, quizás todos pensamos que le falta un delantero, pero que tiene elementos de sobra para para hacer una gran temporada. Es la cara, digamos, buena de la moneda, la cara. La cruz, en cambio, es un Sevilla que ya sabíamos que iba a tener que vender todo lo vendible. Ha traspasado a sus dos mejores jugadores, Badé y Lukebakio, el segundo no por una cantidad tan importante como se esperaba. Y Antonio Cordón pues ha hecho un final de mercado casi de lo que le han ofrecido, de lo que había de los jugadores libres con Alexis Sánchez, Cardoso, Azpilicueta, jugadores muy veteranos fuera de la hoja de ruta del cruce de posibles venta posteriores.

Matías Almeyda se queda con muy pocos recursos, pero es lo que tiene el Sevilla de ahora. Es un equipo en crisis, un club en crisis. La economía manda. Había que vender, ficharlo poco, ficharle y la sensación que queda en Nervión pues un poquito negativa. Son las dos caras de la moneda. El Betis como que está creciendo, que su plantilla va mucho más; el Sevilla, mucho menos. Uno va a pelear por lo que lleva peleando los últimos años, que por hacerlo algo y para Europa y el otro por salvar el cuello.