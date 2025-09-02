Suscribete a
ABC Premium

videoanálisis

Alberto Fernández: «El fichaje de Amrabat por el Betis, por no decir Antony, muestra la distancia actual de Betis y Sevilla»

Betis y Sevilla cerraron un mercado de fichajes de forma dispar, con enorme ilusión en la parroquia verdiblanca y cierto miedo en la sevillista

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Alberto Fernández, redactor jefe de deportes de ABC de Sevilla
Alberto Fernández, redactor jefe de deportes de ABC de Sevilla inma guisado
Alberto Fernández

Alberto Fernández

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El mercado de fichajes por fin ha echado el cierre en el fútbol español. A las 23:59 se cerraba y todos completaron sus plantillas. Diferentes sensaciones entre uno y otro. La noticia más destacada durante la última jornada de un mercado intensa en los ... dos clubes sevillanos fue el fichaje de Antony. Fue recibido por numerosos aficionados del Betis en el aeropuerto, casi como una estrella del rock. El futbolista saludaba desde el coche siendo una incorporación muy importante para el Betis, muy peleada durante todo el verano y que provoca que su plantilla dé una sensación de poder, de querer pelear por todo, por la por entrar en Champions, la competición europea...

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app