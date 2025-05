No me atrevería a afirmar que la actual sea ni de lejos la edad de oro del periodismo deportivo español pero sí hay desperdigados algunos diamantes en este vasto desierto de Gobi que ahora deberán recorrer otros. Y quiero destacar a tres con los que ... yo me he tropezado: María Trisac, June Lavin y Sergio Fernández. Este último, Sergio, se preguntó el otro día en voz alta en el Twitch del Chiringuito algo que captó inmediatamente mi atención por valiente (no confundir con alocado) y arriesgado (no confundir con suicida) : «¿Tú crees que sin Mbappé el Real Madrid lo hubiera hecho peor?», y añadió: «Si pones a Budimir de delantero, el vestuario estaría igual y el equipo habría hecho mejor temporada». Y remató: «Y eso no quiere decir que Budimir sea mejor delantero que Mbappé». Pobre Sergio, no quedaron de él ni las raspas en X.

Sergio es una rara avis, o sea un ave extraña, y supongo que no se detuvo a calibrar que la consecuencia más probable de sus palabras iba a ser la inmediata lapidación. Y de paso, y por simpatía como sucede con los productos químicos, la destrucción de todo aquel que sugiriera que quizá fuera bueno pararse a reflexionar aunque sólo fuera medio segundo sobre lo que acababa de decir. Pero, ¿para qué pararse? ¿O para qué pensar? ¿Para qué escuchar al otro si se le puede destruir? Las redes sociales han hecho casi tanto daño a la conversación como Guardiola se lo ha hecho al fútbol. Uno: Es muy difícil que sin Mbappé el vigente (hasta dentro de unas horas) campeón europeo hubiera hecho una temporada peor puesto que eso habría significado quedar tercero en la Liga y caer eliminado en los octavos de final de la Champions. Dos: Sergio se refiere obviamente a la posición y no a la calidad individual del jugador. Con un 9 de manual como Joselu, de cuyo fichaje se rio todo el mundo, el Madrid hizo doblete. Con un Budimir, un Stuani, un Morales o un Kike García el equipo habría tenido otro registro más. Es evidente que también lo habría tenido con Haaland, pero por el noruego igual te piden 200 millones de euros. Y tres: Kylian es una superestrella, un crack mundial. A Budimir, que es muy listo dentro del campo, seguro que le parecería graciosísimo que alguien dijera que él es mejor futbolista que Mbappé. Nadie ha dicho algo parecido a eso pero para los fanáticos es mejor disparar primero y luego preguntarle al muerto.

