Real Madrid Zidane: «Isco y Marcelo están bien, listos para jugar» El técnico estaba a doce puntos hace tres años y acabó a uno: «No pienso en ganar la Liga, sino en ganar los once partidos y ver qué pasa»

Zidane ha renovado las sensaciones en el Real Madrid. El ambiente es ahora positivo, de futuro. El balón corre más en los entrenamientos. Los jugadores se han motivado y juegan bien en los ensayos. Lo que antes no salía, ahora sale en Valdebebas. El técnico manifiesta que todos los jugadores que no son baja están preparados para jugar mañana ante el Celta, incluidos Isco y Marcelo: «Isco y Marcelo están bien, listos para jugar. Yo respeto todo lo que han hecho los entrenadores anteriores. Hoy los veo preparados».

El responsable de la plantilla valoró si el expediente abierto al malagueño afectará en sus participación en las alineaciones: «El expediente es una cuestión aparte, Isco está listo para jugar y yo solo pienso en eso».

Sin pedir ni un euro, con el mismo salario de la campaña anterior, el francés debuta de nuevo como entrenador mañana, en el Bernabéu, con un campo prácticamente lleno. El Celta es el rival. La afición le recibirá como el conocido Moisés de la tierra prometida. Zidane analizó al rival: «Juega bien al fútbol, ha sufrido altibajos y tiene calidad para estar más arriba en la clasificación».

Abordó sus opciones en la Liga. Hace tres años, llegó al Real Madrid el 4 de enero de 2016 y cuando faltaban once jornadas estaba a doce puntos y acabó la Liga a uno, jugándose el título en el último encuentro. Se le cuestionó si podría repetirlo y aspirar a la corona: «Ahora no pienso en ganar la Liga, pienso en ganar los once partidos y ver qué pasa».

«No he pedido al presidente fichar a Mbappé. Ahora estoy centrado en jugar bien y ganar estos once partidos».

La incógnita morbosa es la primera alineación del marsellés. Sin Carvajal, sin Marcos Llorente, sin Casemiro, sin Lucas, sin Vinicius, el técnico tiene pendiente a todo el mundo con su once. Isco y Ceballos aspiran a entrar en el centro del campo. Bale, Asensio y Benzema son favoritos en el ataque. Keylor puja con Courtois por la portería. Zinedine recuperó uno de sus lemas: «Mañana verá s la alineación».

No piensa que estas once jornadas de Ligas sean un «casting» para decidir quien continuará con él la próxima temporada: «No pienso así, solo pienso en jugar bien estos once partidos y elegir a quienes mejor se encuentren. Después, a final de temporada, decidiremos esas cosas».

El responsable del Real Madrid , que ya cuenta con Militao como primera adquisición de la próxima temporada, fue directo al grano: «Es un buen fichaje, joven, eso es importante, y destaca especialmente como central».

Se le preguntó por Mbappé, si le gustaría entrenarle y ficharle. Y regateó bien: «A todo entrenador le gusta entrenar a los buenos jugadores, a él y a otros. Ahora no pienso en eso, no he pedido al presidente fichar a Mbappé».