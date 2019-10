Real Madrid Zidane defiende el liderato a base de músculo El técnico blanco buscará en Mallorca la máxima solidez del centro del campo. Vinicius aspira a jugar en ataque junto a Benzema y Hazard

Tomás González-Martín Actualizado: 19/10/2019 01:25h

Optimista ante cualquier adversidad, sonriente frente a la plaga de lesiones que el periplo de selecciones reaviva, ambicioso en su carácter ganador, Zidane no se queja y prepara cada partido como si fuera una final. Trasladar esa adrenalina a sus hombres es la terapia que intenta cada día. Él jugaba con esa mentalidad y quiere transmitirla. Influye en sus futbolistas para que no piensen en el partido del martes en Estambul, ante el Galatasaray, clave para la continuidad en la Champions, y se concentren en ganar hoy al Mallorca. Para el francés, la Liga es tan importante como la Copa de Europa.

El responsable deportivo del Real Madrid defiende esta noche el liderato del campeonato español con otro once inédito, una plusmarca difícil para un entrenador que suma su cuarta temporada al frente del conjunto blanco. Las bajas de Modric y Kroos, que espera reaparecer el martes, le obligan a componer un centro del campo diferente.

El punto de partida de Zinedine es añadir músculo en la línea de creación y de robo de balones. Casemiro es el jefe en ese trabajo de presión y recuperación. Valverde se ha convertido en el mejor lugarteniente del brasileño, insoportable en su marcaje a los contrarios y en sus ascensos de potencia al ataque. Los dos tanques serán protagonistas. El técnico duda si comenzar el partido con ambos o reservar a Valverde para inyectar fuerza en la segunda parte.

Un plan para dos partidos

Es la gran incógnita del preparador marsellés, la que basa esos quebraderos de cabeza que reconoce. Valverde merece ser titular. Pero James e Isco han trabajado las dos semanas en Valdebebas y también se han labrado un sitio en el equipo. El colombiano, líder de su selección, rechazó viajar con su equipo nacional para ganarse un sitio en la cabeza de Zizou. No es fácil la decisión. Y debe planificar el reparto de esfuerzos de sus jugadores ante la cita europea en Turquía.

Con esa doble planificación in mente, el francés medita presentar en Son Moix una delantera formada por Vinicius, Benzema y Hazard. Hoy decidirá, en conversación con Varane, si el central francés disputa los dos encuentros en tres días o si deja sitio esta noche a Militao para encontrarse más fresco en Estambul. Una dualidad que también debe dilucidar en el lateral izquierdo. Marcelo y Mendy son alta, superadas sus dolencias. La previsión es conceder un partido a cada uno.

Lema: no pensar en la Champions

El mensaje del jefe del plantel para conseguir que sus hombres se entreguen hoy al máximo sin pensar en la Champions ha sido una constante. Son líderes de la Liga y no pueden dejarse puntos. Ha dialogado diariamente con James, Isco, Vinicius, Casemiro, Jovic, Marcelo, Mendy, Benzema y Odriozola para inyectar en Son Moix el carácter ganador en el campo desde el primer minuto. No quiere volver a ver esa relajación inicial que tan cara salió en algunos partidos a domicilio. El lema es no recibir un gol de salida. No quiere jugar a remolque, como sucedió en Villarreal. Pide concentración y disciplina defensiva, una estrategia que exige que los delanteros y los mediocampistas persigan a su rival particular cuando no tengan el balón para robarlo cuanto antes. Todos lo han hecho en numerosas ocasiones, pero no siempre. Solicita realizarlo en todos los partidos. En esa faceta, Casemiro y Valverde son líderes.

Zidane cuenta con el rendimiento de Benzema para abrir el encuentro a su favor. El delantero ha marcado el primer gol, el más difícil de lograr, en cinco oportunidades. Al «nueve» no hay que hablarle de adrenalina. Se la pone él solo.