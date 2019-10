Real Madrid El Real Madrid no hará fichajes en invierno La dirección deportiva de la entidad analiza que tiene todos los puestos bien cubiertos y duplicados

Diez futbolistas le han colocado al Real Madrid en este periplo de selecciones, una etapa de virus FIFA que no solo produce lesiones físicas. Provoca también «delirium tremens» de los clubes y de los representantes por vender sus mercancías de invierno con antelación, como si fuera el mercado de futuros de Chicago. Eriksen, Bruno Fernandes y Van de Beek encabezan una ristra que sabe a viciada. Los equipos solo pueden realizar tres fichajes en la apertura de la veda de enero, pero a Florentino Pérez le han endosado una decena de nombres para ver si pica el anzuelo. Y el presidente del Real Madrid no pica. Aviso a navegantes. No pierdan el tiempo. No realizará ningún fichaje en el mercado de invierno.

Solo una baja importante de larga duración obligaría al Real Madrid a acudir al mercado en el estreno de 2020. La postura del equipo blanco es rotunda. Cuenta con veintiséis hombres en su plantilla, hecho que exige inscribir a Rodrygo en el filial, y no engrosará el elenco con más nombres porque el informe de la dirección deportiva señala que todas las posiciones se encuentran bien cubiertas y por duplicado. Para ejecutar una contratación de quilates tendría que traspasar a otro jugador igualmente importante. No hay sitio en el once para un futbolista, salvo que se venda a quien ocupa ahora mismo esa plaza. Y ningún profesional de alto nivel se prestaría ahora a cambiar de sitio en el ecuador de la temporada, a no ser que llegara una oferta estratosférica, hipótesis que se produce habitualmente en el mercado de verano.

Sobran jugadores

La situación que vive el Real Madrid es la contraria. Tiene los puestos ocupados y muchos profesionales de nivel que pretenden conseguir la titularidad de esas plazas no han tenido aún todas las oportunidades deseadas, en diversos casos por culpa de las lesiones. Son los casos de «Vinicius, Rodrygo, Valverde, James, Jovic, Isco, Mendy, Militao, Lucas, Odriozola, Brahim y Mariano». En el seno de la entidad destacan que «esos doce jugadores son los verdaderos fichajes, todos merecen también jugar».

El club aconsejó a Mariano marcharse en julio, pues no tendría oportunidades, como se ha demostrado. La propuesta se repetirá en enero. Similar tesitura vive Brahim, víctima de lesiones que le han dejado sin jugar. Meditará la conveniencia de ser cedido.

Son los apoderados de los futbolistas de otros equipos quienes sitúan a Eriksen, Bruno Fernandes, Van de Beek y otros nombres en la órbita del Real Madrid.

Brahim no ha tenido fortuna. Es un delantero vertical que gusta a Zidane porque encara a los rivales con descaro y las lesiones le han impedido debutar esta temporada. Zidane le pide que medite la conveniencia de ser cedido en el mercado de invierno

El caso de Eriksen es claro. Queda libre el 30 de junio y tanto el Tottenham como su agente buscan traspasarle como sea en enero para cazar algún dinero. Daniel Levy ofrece al danés por 55 millones de euros. Hace un año y medio el presidente de los Hotspurs exigía 120 millones de euros.

Jorge Mendes mueve los hilos para colocar a Bruno Fernandes, mediocampista del Sporting de Portugal, en un grande europeo. Tiene una cláusula de 100 millones. En septiembre rebajó su precio hasta los 70 millones. Hoy se vende por 60.

Mariano no ha jugado un minuto. El Real Madrid le aconsejó marcharse en julio, no quiso y no ha tenido opciones, taponado por Benzema y Jovic. Ahora tendrá de nuevo la opción de irse, en enero. De momento no quiere. Pero faltan dos meses y medio

El caso de Van de Beek es distinto. Pudo venir en agosto, Zidane no lo quiso y su representante trabaja por si existe la posibilidad de traspasarlo en enero, aunque el centrocampista ha dicho que prefiere acabar la temporada en el Ajax y decidir después. Cuesta 60 millones y si surge la opción no la rechazará.

El Real Madrid no desea contratar a ninguno. Analiza que tiene el centro del campo asegurado con Casemiro, Valverde, Kroos, Modric, James, Isco y Lucas. Pogba es el objetivo de futuro.

Desprenderse de uno o dos hombres, como Mariano y Brahim, que no disfrutan de minutos, es la prioridad del club nada más abrirse la veda en 2020. El dominicano se niega, de momento, a irse. El malagueño sí estudiará la posibilidad de la cesión.