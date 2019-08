Real Madrid Por qué no logra vender el Real Madrid a Gareth Bale A poco más de 24 horas para el cierre del mercado inglés, la salida del galés se hace casi imposible

Pintan bastos en el futuro de Bale. Tras el cierre del mercado de fichajes de la Superliga china el pasado día 31 de julio y a día y medio de que cierre también el periodo de inscripción de fichas de la Premier, las opciones de venta del galés se desmoronan. Su sueldo, sus lesiones, su negativa a marcharse o su edad son algunos de los factores cruciales que dificultan la venta del de Cardiff.

Pocos equipos están dispuestos a pagar los 25 millones brutos que cobra Bale en el Madrid, un jugador que ya ha llegado a los 30 años. No son muchos los grandes clubes que pueden asumir el salario del atacante. Eso sin contar las numerosas lesiones que ha sufrido y le han lastrado durante las seis temporadas que lleva militando en el club blanco. Además, la falta de movimiento por parte del jugador y de su agente, Jonathan Barnett, retrasan cada vez más su salida.

Zidane no lo quiere en su plantilla y el Madrid sigue esperando en vano una oferta de última hora. Porque cuando parecía que el destino de Bale estaba encarrilado, el fichaje del delantero por el Jiangsu Suning se truncó en el último momento porque su marcha no terminaba de convencer a la familia del galés. Ahora, solo le quedan dos vías para no seguir vistiendo la elástica blanca: o la Premier -que cierra sus puertas mañana a las 18.00 horas- o la Serie A, ya que el Inter de Milán también demostró interés por el «11». El problema es que en ambos casos, para llegar a mantener las cifras del contrato de Bale, no se puede hacer un desembolso importante en materia de traspaso, y el Madrid no está dispuesto a regalarlo aunque ya haya bajado su caché a los 60 millones de euros.

Un Bale que tiene claro que Zidane no cuenta con él y que tendrá que darse prisa al deshojar la margarita porque el tiempo corre en su contra. La salida del Real Madrid más complicada que a día de hoy, sigue atascada.