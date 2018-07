Julen Lopetegui, entrenador del Real Madrid, felicitó este domingo a Raphael Varane, campeón del Mundo con Francia, y mostró su admiración por los centrocampistas Luka Modric y Mateo Kovacic, subcampeones después de perder 4-2 frente al conjunto galo en la final.

«Felicidades a Raphael Varane, brillante campeón del mundo. Un orgullo para Francia y para el Real Madrid. Grandes Luka Modric y Mateo Kovacic. Subcampeones del mundo y con la admiración de todo el fútbol. Un orgullo para Croacia y para el Real Madrid», escribió en su cuenta personal de Twitter.

Felicidades a @raphaelvarane , brillante campeón del mundo. Un orgullo para Francia y para el Real Madrid. Congratulations to @raphaelvarane , a brilliant world champion. A source of pride for France and for Real Madrid.

Grandes @lukamodric10 y @Mateo_Kova23. Subcampeones del Mundo y con la admiración de todo el fútbol. Un orgullo para Croacia y para el Real Madrid.



Great work @lukamodric10 and @Mateo_Kova23. World Cup runners-up and admired by all of football. Croatia and Real Madrid are proud.