Real Madrid Jovic, punto de inflexión El golazo del serbio en Pamplona era una necesidad interna del ariete; es su segundo tanto de la temporada, el que le ha devuelto la confianza para demostrar su capacidad. El delantero espera rendir ahora como Zidane desea

Tomás González-Martín Actualizado: 14/02/2020 00:59h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Luka Jovic, es el punto de inflexión. El delantero toma confianza. Tras unos meses hundido anímicamente, el serbio reconoce que necesitaba marcar con el Real Madrid para afianzarse y el golazo que rubricó en Pamplona, por la escuadra, es su punto y aparte de una campaña extraña, en la que perdió la fe en sí mismo. Ahora la recupera paulatinamente.

Inflexión, sí. Pamplona es el punto de partida. Tuvo mala suerte a lo largo de la campaña con tres remates a los postes y tres buenos goles propios que fueron anulados desgraciadamente por estar en fuera de juego otros compañeros. Jovic esperaba salir del túnel. Comienza salir de él.

Es otro Jovic. Y Zidane también espera que sea el punto de inflexión. Necesita sus goles en el tramo determinante de la temporada

Dos goles, una asistencia, tres postes, tres grandes goles anulados por infortunio y 765 minutos reales de juego, repartidos en 23 partidos. Ese es el balance de Jovic a lo largo de su primer curso en el conjunto blanco.

No hay que tener impaciencia con él. Solo cuenta con 22 años y necesitaba aclimatarse. Empieza a sentirse bien en el campo. Es un goleador y eso no se pierde. Sufrió una caída psicológica al ver que las cosas no le salían. Ahora empieza a volver a vivir en el lado positivo de la vida. se le ve alegre por fin.

Es otro Jovic. Y Zidane también espera que sea el punto de inflexión. Necesita sus goles en el tramo determinante de la temporada.