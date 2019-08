Real Madrid Isco se lesiona y perpetúa la plaga blanca El bíceps femoral de la pierna derecha impedirá al malagueño jugar contra el Villarreal, y tiene muy difícil asistir a la primera convocatoria de Robert Moreno

Lesiones y más lesiones en pleno verano. Isco, el último, ha caído este miércoles, víctima de una dolencia en el bíceps femoral de la pierna derecha. ¿Quién es el culpable, el preparador físico, la falta de una pretemporada idónea, los partidos veraniegos? Todos estos argumentos tienen la clave. La primera culpa es del mercado, del espectáculo creado en torno al balón, que nunca descansa. La segunda, del estilo de preparación. Llega el mes de julio y hay que jugar cada tres fechas ante rivales de un nivel importante y cobrar tres millones por partido. No se realiza una pretemporada física ideal. Al cabo de diez días ya se disputa un encuentro complicado de la «Champions veraniega». No hay adversarios débiles con los que ensayar estrategias y jugadas, como sucedía hace tres lustros en Nyon, con los equipillos de la zona. Ya no. Hoy se compite en serio desde el principio. Y si no lo haces, si no te entregas en julio, te pintan la cara con un 7-3 . Zidane ha sufrido este remolque.

El fútbol convertido como negocio es la primera causa de las plagas de lesiones que sufren los grandes como el Barcelona, el PSG, el Atlético y el Real Madrid. Los viajes tan largos también perjudican. James se sumó ayer a la lista de bajas del conjunto blanco. Seis futbolistas han caído con dolencias graves en 43 días. ¿Por qué?

El club madrileño está preocupado. Además del calendario veraniego, algo no funciona. La estrella, Hazard, aún no ha debutado oficialmente, consecuencia de una lesión relevante. Otros fichajes como Mendy, Jovic y Rodrygo también han caído. Brahim se ha roto dos veces. Courtois tuvo que parar unos días. Asensio faltará todo el curso. James, recién «contratado», engrosa el parte médico nada más reaparecer y ser ovacionado por un público, el del Bernabéu, que le quiere. Y ahora Isco. ¿Qué sucede? El club comenzó a preocuparse cuando cayó Mendy. Hubo un cambio de personas y de métodos de trabajo. Y se nota.

Carga de trabajo muy dura

Antonio Pintus se marchó en mayo, llegó Gregory Dupont al mando de la preparación y los futbolistas han acusado la variación del formato de los entrenamientos. ¿Cómo es el cambio?

Dicen los jugadores que el francés es duro con sus métodos, que ponen al máximo al profesional. Exige mucho a la musculatura. Se soporta, pero con el tiempo ha quedado patente que los profesionales pagan ese esfuerzo.

Pintus también pedía mucho. La diferencia es que dividía el esfuerzo en dos etapas y su puesta a punto de enero fue un éxito para los veteranos, que gracias a «mister Proper» pudieron competir bien y ganar las dos últimas Champions con el italiano, ayudado por Javier Mallo y José Carlos Parrales, dos hombres decisivos y siempre en la sombra, que hoy continúan.

Zidane volvió en marzo y decidió no continuar con el italiano. El Real Madrid cazó a Gregory Dupont, artífice del éxito de la selección francesa. Habrá que juzgarle en mayo. Y no por los resultados deportivos del equipo, que no son su responsabilidad, sino por el estado físico del grupo. Pero ya hay seis caídos en combate, Brahim se ha lesionado dos veces y eso deber hacerle encontrar el problema. Dupont es un estudioso del músculo, ha dado conferencias como experto en la UEFA y tiene que descubrir lo que falla.

Zidane: «El equipo está físicamente bien»

Zidane afirma que su compatriota ha puesto en forma a sus pupilos: «El equipo está físicamente bien». Bale, Casemiro, Benzema y Marcelo son buenos ejemplos. El responsable de la preparación constata, no obstante, que cuatro hombres se han roto el recto: Hazard, el recto anterior; Rodrygo, recto femoral; Mendy, recto anterior; y Brahim, también el anterior. Eso significa que hay una carga de trabajo excesiva que pagan los músculos del muslo. No es normal esta acumulación.

El cuerpo técnico analiza que jóvenes como Brahim, Mendy y Rodrygo. pagaron su ansiedad por demostrar su valía. James se ha añadido a la lista en su entrega por ganarse el puesto. Todo es cierto. Pero Dupont debe detectar el punto débil de su formato.