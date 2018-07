Karim Benzema tiene por delante una temporada atípica sin Cristiano Ronaldo a su lado en la delantera del Real Madrid. Ya a las órdenes de Lopetegui, el francés está recibiendo el cariño de su nuevo técnico, aunque los rumores sobre su posible salida del club no se apagan.

Uno de ellos apareció hace unas horas en «Sky Sports» Italia, donde daban por seguro que jugaría en el Milán. El periodista italiano que dio la noticia, Gianluca di Marzio, recibió un fuerte varapalo por parte del jugador, que le mandó un mensaje furibundo en las redes sociales. «Di Marzio deberías cambiar de trabajo, mentiroso», señaló el galo.

Según la información difundida por Di Marzio, el acuerdo entre el Milán y Benzema sería total y el delantero sería nuevo jugador de la escuadra rossonera para esta misma temporada. Un extremo que no comparte el futbolista, que descartó así su salida hacia la Serie A como ha hecho su amigo Cristiano Ronaldo.

También su agente, Karim Djaziri, descartó el extremo y pidió respeto tanto para el jugador como para los dos clubes, Real Madrid y Milán.

Messieurs #Fattizzo et @DiMarzio svp ayez du respect pour l’immense club qu’est le @acmilan et celui tout aussi immense du @realmadrid et son joueur @Benzema ! Merci 🙏🏼 😉