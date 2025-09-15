Suscríbete a
Vlachodimos aprieta para pasar a Nyland

El greco-alemán, preparado para su debut después de las dudas mostradas por el noruego en el arranque liguero

Nyland no realizó paradas ante el Athletic y el Elche, falló en el primer gol del Getafe y sólo brilló en Montilivi

La gota china del arbitraje inquietó en Nervión

Sevilla - Elche, en directo

Odysseas Vlachodimos, portero del Sevilla FC, en un calentamiento
Odysseas Vlachodimos, portero del Sevilla FC, en un calentamiento AFP
Fran Montes de Oca

Fran Montes de Oca

El empate casero ante el Elche (2-2) dejó diferentes lecturas en Nervión, pero quizá las más apremiante vuelve a apuntar a los mecanismos defensivos del conjunto de Almeyda. Y eso que el estratega argentino reforzó la zaga con un dibujo de tres centrales ... en busca de dotar a los suyos de una mayor solidez atrás. El resultado, a grandes rasgos, esbozó sus fases satisfactorias en el desarrollo del choque y quizá un molde interesante sobre el que seguir trabajando para ganar esa seguridad que persigue el técnico argentino en la trasera del equipo. El caso es que el Sevilla volvió a encajar otros dos goles con bastante facilidad, jugando en casa y ante un rival recién ascendido, más allá del buen arranque firmado en la competición por el grupo de Eder Sarabia, al que tampoco consiguieron doblegar Atlético de Madrid y Betis. El cuerpo técnico de Almeyda escruta los detalles a subsanar, algunos de ellos vinculados a errores no forzados o una concentración mejorable en muchos casos. En este sentido, el foco vuelve a ponerse sobre la actuación del portero Orjan Nyland. El noruego ha sido uno de los pilares del equipo desde su llegada a Nervión hace dos veranos. Pero en este arranque de temporada, donde lo ha jugado todo, está combinando sus habituales buenas apariciones con otras menos afortunadas que han costado puntos al equipo. Son siete goles los que ha encajado el Sevilla FC en las cuatro primeras jornadas de LaLiga.

