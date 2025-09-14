Suscríbete a
Sevilla FC

La gota china del arbitraje inquietó en Nervión

El doble rasero apareció desde el debut en Bilbao y colmó de decisiones controvertidas el Sevilla-Elche

Goles anulados y penaltis no pitados a los de Almeyda que, por contra, sí se concedieron a alguno de sus rivales

Sevilla - Elche: Los errores defensivos alargan la maldición de Nervión (2-2)

Sevilla - Elche, en directo

Gudelj y Nianzou piden explicaciones a Alberola Rojas tras una amarilla al francés
Fran Montes de Oca

El Sevilla de Almeyda lucha por aminorar debilidades y potenciar progresivamente las virtudes que florecen de la mano del preparador argentino, quien está demostrando que conoce el paño y maneja recetas para levantar al enfermo. Los mimbres son los que son, pero existe ... un poso generalizado en el club y entre el aficionado, tras la celebración de las cuatro primeras jornadas de liga, de que el equipo evoluciona en la senda correcta y asimila una idea de juego clara, intensa, que cala en el vestuario y conecta con la grada. No cabe duda, en cualquier caso, que el trecho por recorrer va a ser largo y complejo, y que cualquier pequeño paso atrás, golpeará con crudeza la confianza en el proyecto. Pero este Sevilla también tiene que pelear por recuperar su sitio contra factores externos. El runrún sobre algunas decisiones arbitrales ha aparecido demasiado pronto. No debe extrañar. Cambien los protocolos que cambien desde el comité técnico, la balanza de la interpretación siempre se inclinará contra los frágiles, y ahí este Sevilla de entreguerras tiene trabajo en el campo… y en los despachos.

