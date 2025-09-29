La versión visitante del Sevilla FC se consolida

El equipaje sevillista vuelve a la capital hispalense repleto de calma. Es lo que tiene ganar, objetivo número uno en el mundo del fútbol. Volvió a ocurrir a domicilio. La versión visitante del Sevilla 25-26 se va consolidando. Los números son contundentes. Tres ... triunfos consecutivos ha firmado el equipo dirigido por Matías Almeyda. Primero fue ante el Girona (0-2) y hace ocho días el partido a domicilio contra el Alavés terminó 1-2. Nueve de nueve. Hacía tiempo que no ocurría. Casi dos años y medio. Concretamente había que remontarse al comienzo de la etapa de José Luis Mendilibar como entrenador en Nervión.

En abril de 2023, en la segunda vuelta de LaLiga, el Sevilla ganó tres partidos a domicilio consecutivos. Mendilibar, nombrado técnico sevillista a la finalización de la etapa de Jorge Sampaoli, debutó con un triunfo como visitante. Fue ante el Cádiz por 0-2 con goles de Ocampos y En-Nesyri. 15 días después se repitió el marcador en el partido del equipo sevillista a domicilio, en aquella ocasión ante el Valencia. Y a finales de mes fue San Mamés el escenario en el que el Sevilla ganó los tres puntos. Decidió el marcador (0-1) un penalti transformado en el tiempo de prolongación por Ocampos.

Un par de datos más sirven para aumentar el valor de lo hecho hasta el momento por la versión visitante del Sevilla 25-26. En algo más de un mes de competición, el equipo dirigido por Almeyda ha disputado cuatro partidos a domicilio en LaLiga. Perdió en la primera jornada ante el Athletic (3-2) y a continuación llegó el mencionado nueve de nueve. El arranque como visitante le pisa los talones a lo realizado por el equipo sevillista en el transcurso de todo el curso anterior. Y es que el Sevilla 24-25 ganó a domicilio un total de cuatro partidos. El equipo entonces dirigido por García Pimienta no firmó un triunfo como visitante en el campeonato hasta la jornada 11. Fue el 25 de octubre cuando el Sevilla ganó al Espanyol (0-2) con un doblete de Lukebakio. El siguiente llegó en enero, justo en el inicio de la segunda vuelta del campeonato con el triunfo ante el Girona (1-2). A mediados de febrero ganó el Sevilla al Valladolid y el 9 de marzo, en la jornada 27, un solitario gol de Ejuke decidió el triunfo del equipo sevillista ante la Real Sociedad (0-1).

Cuatro partidos ganados por el equipo sevillista en el transcurso del curso, idéntico balance al de la temporada anterior. El primer triunfo como visitante del Sevilla 23-24 en LaLiga no llegó hasta el 19 de diciembre. Había terminado la etapa de Diego Alonso como técnico sevillista y la de Quique Sánchez Flores comenzó con un triunfo por 0-3 ante el Granada. A comienzos de febrero ganó el Sevilla al Rayo (1-2) y en las jornadas 30 y 31 el equipo dirigido por Quique ganó al Getafe (0-1) y Las Palmas (0-2). Dos semanas después, en el siguiente partido a domicilio, el Sevilla empató (1-1) con el Betis.

Vlachodimos

El triunfo de ayer en Vallecas se convirtió también en la segunda portería a cero del equipo sevillista en lo que va de campeonato. En la primera, ante el Girona, el guardameta titular fue Nyland y en el siguiente partido a domicilio, ante el Alavés, llegó el momento para Vlachodimos. El rendimiento del greco-alemán en sus primeros partidos como futbolista del Sevilla no ha pasado ni mucho menos desapercibido. Transmitió sensación de seguridad, por ejemplo, en saques de esquina y estuvo en el sitio exacto en el momento justo cuando el Rayo generó peligro en el inicio del segundo tiempo. Sin olvidar un despeje clave en los últimos instantes que permitió hacer bueno el primer gol marcado por Akor Adams con el equipo sevillista en partido oficial. Tercer triunfo a domicilio del campeonato para el Sevilla dirigido por Almeyda. El próximo domingo, visita del Barcelona en un nuevo examen para la versión del equipo sevillista en el Ramón Sánchez-Pizjuán.