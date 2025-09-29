Suscríbete a
Cuarta rebaja fiscal en Andalucía en una semana: los celíacos también se desgravarán impuestos

La versión visitante del Sevilla FC se consolida

El equipo dirigido por Almeyda firma tres triunfos consecutivos a domicilio, algo que no ocurría desde el inicio de la etapa de Mendilibar

Vlachodimos sostiene y Akor Adams culmina el asalto a Vallecas (0-1)

Varios futbolistas del Sevilla celebran el gol en el partido ante el Rayo Vallecano
Juan Arbide

Juan Arbide

El equipaje sevillista vuelve a la capital hispalense repleto de calma. Es lo que tiene ganar, objetivo número uno en el mundo del fútbol. Volvió a ocurrir a domicilio. La versión visitante del Sevilla 25-26 se va consolidando. Los números son contundentes. Tres ... triunfos consecutivos ha firmado el equipo dirigido por Matías Almeyda. Primero fue ante el Girona (0-2) y hace ocho días el partido a domicilio contra el Alavés terminó 1-2. Nueve de nueve. Hacía tiempo que no ocurría. Casi dos años y medio. Concretamente había que remontarse al comienzo de la etapa de José Luis Mendilibar como entrenador en Nervión.

