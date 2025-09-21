Dónde ver Sevilla - Villarreal: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Tras la inyección anímica en forma de tres puntos que significó la victoria en Mendizorroza, el Sevilla FC afronta este martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán uno de los partidos más complicados de la temporada. En encuentro de la 6ª jornada de LaLiga EA Sports, los de Almeyda reciben al Villarreal CF, que está en Champions, ha invertido mucho dinero y suma diez puntos de quince posibles. Un reto de gran envergadura para un Sevilla que lleva 50 partidos sin sumar dos victorias seguidas. Te contamos todos los detalles de este encuentro y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Sevilla - Villarreal: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El Sevilla FC - Villarreal de la 6ª jornada de LaLiga EA Sports será ofrecido en directo por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar; 113 y 114 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos.

A qué hora es el Sevilla - Villarreal: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Sevilla - Villarreal de la 6ª jornada se juega este próximo martes, 23 de septiembre, a las 21.30 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Cómo seguir el Sevilla - Villarreal

El encuentro entre sevillistas y castellonenses se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde Orgullodenervion.com, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Todo lo que hay que saber del Sevilla - Villarreal

«Ya vimos el camino y ahora hay que insistir e insistir para hacernos más fuertes cada día», enfatizaba Almeyda el pasado sábado tras el triunfo en Mendizorroza. Fuera de casa, es indudable, el Sevilla está carburando. Se ha impuesto en dos de sus tres salidas sumando seis puntos, en Gerona y Vitoria, y dejando además una grata impresión en San Mamés. Compite el Sevilla y muerde en la presión, ocupa bien los espacios e incluso no le ha quemado el balón cuando lo ha tenido en su poder aunque parezca mucho más cómodo a la contra, en ataques rápidos. El Sevilla fue un equipo serio y consistente ante el Alavés que cazó los tres puntos en la antesala de un calendario que en estas tres siguientes jornadas sube mucho su nivel de dificultad. Primero con la visita de un Villarreal de Champions que se ha reforzado más que nunca y al que la tropa del técnico argentino intentará sorprender.

A la ausencia ya conocida de Joan Jordán se sumará también la de Alfon por culpa de esa lesión de tobillo que se produjo en un mano a mano con Sivera. Es probable que Almeyda repita el mismo esquema, con tres centrales cerrando, y que active la política de rotaciones dado que el calendario se comprime y en nueve días, desde el pasado sábado hasta el próximo domingo, el Sevilla habrá jugado tres partidos. Que salgan de inicio este martes determinados futbolistas dependerá de su capacidad de recuperación tras el gran esfuerzo físico que hizo todo el equipo en Mendizorroza. Juanlu, Kike Salas, Gudelj, Sow y Peque son algunos de los jugadores que podrían refrescar el once. El talón de Aquiles del Sevilla, desde hace muchos meses, está en Nervión, donde le cuesta mucho ganar. Lo sabe Almeyda, convencido de que se le dará la vuelta a esta preocupante tendencia.

Cómo llega el Villarreal

El Villarreal de Marcelino se planta en Sevilla tras vencer la pasada jornada al Osasuna, que se adelantó en el marcador (jugando con uno menos) al borde del descanso y encajó dos tantos en la segunda mitad. Tiene mucho gol el conjunto castellonense y ha encajado poco, apenas cuatro tantos. Ha ganado al Oviedo (2-0), al Girona (5-0) y al Osasuna (2-1), mientras que ha perdido con el Atlético de Madrid (2-0) y ha igualado con el Celta (1-1). El club presidido por Fernando Roig ha invertido más de cien millones de euros en contrataciones y ha realizado el fichajes más caro de su historia pagando 30 'kilos' por el delantero georgiano Mikautadze. El 'submarino amarillo' es un firme candidato a repetir puesto Champions. Para esta cita, causan baja en el Villarreal Logan Costa, Kambwala, Foyth, Ayoze, Pau Cabanés y Akhomach, Es duda Gerard Moreno.