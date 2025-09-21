El Villarreal visitará al Sevilla FC con siete bajas

Casi sin respiro, el Sevilla FC prepara ya su próximo encuentro ante el Villarreal del próximo martes. Los de Almeyda realizarán trabajo de descarga tras regresar de Vitoria, con la ausencia de Alfon González, que se tuvo que retirar del terreno de juego este pasado sábado por unas molestias en el tobillo.

El albaceteño está pendiente de pruebas para determinar el alcance de la dolencia, pero parece evidente que será baja de cara a la visita del Villarreal al Sánchez-Pizjuán. No obstante, Almeyda sigue contando con un buen número de jugadores de la primera plantilla, puesto que sólo Jordán se encuentra aún de baja.

Una situación diferente es la que vive Marcelino García Toral. El técnico groguet confirmó tras la remontada al Osasuna que Juan Foyth, Akhomach y Ayoze no podrán estar en el duelo del próximo martes ante el Sevilla. De esta forma, los amarillos podrán presentarse en Nervión con hasta siete bajas.

La recaída de Ayoze

Tras el Villarreal - Osasuna, Marcelino reconoció en rueda de prensa las nuevas lesiones, empezando por la de Foyth: «Tiene un problema muscular que lo va a apartar algunas semanas del equipo».

Durante el partido, Ilias Akhomach tuvo que abandonar el terreno de juego tras sentir molestias en la rodilla y salió en el descanso. «Tuvo una molestia en la parte posterior de la rodilla operada. Veremos cómo va su evolución», respondió Marcelino, que no lo ha descartado para el partido ante el Sevilla.

Además, el técnico perdió a última hora a Ayoze Pérez, el cual ha tenido «una recaída en la zona en la que ya había estado lesionado». El resto de la enfermería la completan Logan Costa y Pau Cabanes (con lesiones graves), Kambwala y Gerard Moreno.