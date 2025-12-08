Akor y Oso, las dos caras de la moneda

Si el gol de Hugo Duro en el minuto 93 supuso una jarra de agua gélida para el Sevilla FC, hay una persona a la que aún le dolió más este tanto con el que se escaparon dos puntos de entre los dedos, ese ... es Joaquín Martínez Gauna, alias Oso.

El canterano sevillista partió como titular ante la escasez de efectivos en el lateral izquierdo y aprovechó la oportunidad de la forma que más le gusta a Matías Almeyda, corriendo y sacando jugo a cada jugada en la que tenía el balón en los pies. Oso escribió el guion soñado para un debutante en Primera división. Partiendo desde el inicio y siendo coautor del gol de Tárrega en propia puerta, gracias a una gran jugada en la que tiró de arrojo y mucha personalidad. Si ese tanto hubiera otorgado la victoria al Sevilla en Mestalla, la fiesta para el de Torrevieja hubiera sido absoluta.

«Es un día que he soñado toda mi vida, pero estoy jodido porque, recibir ese gol en el último minuto... Te vas con una cara que no le gusta a nadie», decía el jugador del filial tras el partido.

Y no sólo eso, la participación desde el inicio de Oso fue muy notable, serio atrás, con jerarquía a pesar de su juventud y con criterio ofensivo. Interpretó a la perfección lo que pedía su entrenador en todas las zonas del campo, ganando duelos y generando ocasiones con mucha naturalidad.

Dotó al equipo dirigido por el Pelado de frescura arriba, algo muy necesario para un grupo que sólo ha logrado marcar tres goles en los últimos cinco encuentros ligueros. Un dato muy pobre y gran parte del problema que tiene el Sevilla en este tramo de la temporada, en la que sólo ha cosechado 4 de 21 puntos. Al equipo le está pasando factura la ausencia de un delantero goleador y la baja forma en la que se encuentran jugadores como Alexis Sánchez tras superar su segunda lesión del año.

Problemas en ataque

Especialmente preocupante es el caso de Akor Adams. El nigeriano se desfonda en cada partido y le pone interés, pero, al contrario que su compañero Oso, se equivocó en cada decisión que tomó en Mestalla. Ya no es que siempre está en fuera de juego (y van 20 veces esta temporada), es que cuando no lo está el ex del Montpellier no tiene la capacidad para interpretar de forma acertada cada momento del partido. De cara a portería, ni se acerca a meter miedo al guardameta y siempre se le ve dubitativo dentro del área rival. Mal asunto para un delantero.

En dos semanas, Akor se marchará junto a Ejuke a la Copa de África y algunos hasta lo celebran. Habrá que ver si al nigeriano le sienta bien cambiar de aires, tal y como le pasaba a En-Nesyri antaño, aunque mejor no mencionar a los ex, ya que en esta ocasión duele, y mucho. Como también duele mirar el doblete que Rafa Mir marcó ayer con la camiseta del Elche, un rival directo del Sevilla, beneficiándose de la desastrosa gestión de la plantilla nervionense. Ironías de la vida.

Ya advirtió Antonio Cordón que incorporar a un delantero no era prioritario para este mercado de invierno, pero todas las estadísticas del equipo llevan la contraria a su director de fútbol. Sin efectividad de cara a portería, no hay goles. Y sin gol, no hay puntos. No obstante, y analizando más en profundidad el encuentro de Mestalla, el punto cosechado por el Sevilla parece hasta positivo, teniendo en cuenta el paupérrimo nivel que hay entre el 8º y el 16º de LaLiga.