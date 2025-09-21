El Sevilla FC confirma la baja de Alfon para los próximos partidos

La peor noticia que dejó la victoria en Mendizorroza fue la lesión de Alfon González. El albaceteño tuvo que marcharse a los doce minutos de arrancar el partido por unas molestias en el tobillo. El sevillista se hizo daño tras el mano a mano que tuvo con Sivera en los primeros minutos del encuentros y Alexis Sánchez tuvo que sustituirlo.

Tras someterse a pruebas médicas, Alfon cuenta con una lesión en el tobillo, que lo mantendrá de baja unas dos semanas. Según han informado los servicios médicos del club, «Alfon, futbolista del Sevilla FC, sufre un esguince medial del tobillo derecho, el cual se produjo en los primeros minutos del encuentro de ayer sábado ante el Deportivo Alavés, motivo por el que fue sustituido por Alexis Sánchez. El jugador blanquirrojo queda pendiente de evolución para unirse de nuevo al grupo«, reza el parte.

No es una lesión de gravedad, pero sí estará fuera de la convocatoria del Villarreal del próximo martes, como tampoco podrá disputar el duelo ante el Rayo Vallecano el domingo 28 en Vallecas. En función de cómo vaya su recuperación, Alfon podría aparecer ante el Barcelona, partido correspondiente a la jornada 8.

El Sevilla FC tenía la enfermería vacía antes de visitar al Alavés, sin contar a Joan Jordán. El catalán está poniéndose a punto al margen de sus compañeros tras operarse de una hernia en la espalda. No obstante, Almeyda cuenta con fondo de armario de sobra para afrontar el segundo duelo liguero en tres días.