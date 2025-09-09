Suscríbete a
Azpilicueta, un líder de otro tiempo: «No me planteo ser capitán»

El veterano defensa reconoce que hubo interés de otros clubes para hacerse con sus servicios este verano

Candela Vázquez

Candela Vázquez

En traje de chaqueta, con corbata y un discurso con contenido. La carta de presentación de César Azpilicueta ha dejado buen poso en el sevillismo aunque, ahora, toca hablar sobre el terreno de juego. El navarro el protagonista de la primera presentación del carrusel ... que el Sevilla tiene preparado esta semana. No en vano, Alexis Sánchez será el protagonista de hoy, mientras que mañana se espera con interés la rueda de prensa que concederá Del Nido Carrasco tras las presentaciones de Mendy y Cardoso.

