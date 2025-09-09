Azpilicueta, un líder de otro tiempo: «No me planteo ser capitán»

En traje de chaqueta, con corbata y un discurso con contenido. La carta de presentación de César Azpilicueta ha dejado buen poso en el sevillismo aunque, ahora, toca hablar sobre el terreno de juego. El navarro el protagonista de la primera presentación del carrusel ... que el Sevilla tiene preparado esta semana. No en vano, Alexis Sánchez será el protagonista de hoy, mientras que mañana se espera con interés la rueda de prensa que concederá Del Nido Carrasco tras las presentaciones de Mendy y Cardoso.

Los galones son patentes en Azpilicueta, quien habló con absoluta claridad de su «verano atípico», en el que le llegaron ofertas de «clubes de dentro y fuera de España». De hecho, reconoció el interés del Osasuna, su exequipo, pero se decidió finalmente por el Sevilla FC tras hablar con Antonio Cordón y Matías Almeyda. «Lo más importante es que vi en sus palabras es que me necesitaban en este proyecto y ser una parte importante, no sólo en el campo sino también fuera, con el staff y aportar esa experiencia después de tantos años en la élite», reconoció a la prensa.

Tras su marcha del Atlético de Madrid, el jugador considera que tiene aún mucho que aportar y recordó su charla con Saúl Ñíguez, su excompañero, que vistió la elástica blanquirroja la pasada campaña: «Me habló maravillas del club, de la afición, del vestuario y de la ciudad. Tengo la ilusión de aportar mi granito de arena y ojalá que ayude a que el club esté en mejor situación cuando me vaya».

Esa determinación y experiencia es la que el Sevilla considera que necesita en un plantel plagado de juventud. Siguiendo el paralelismo con Saúl, Azpilicueta fue cuestionado por una posible capitanía: «Ni me lo he planteado, actúo como soy, con o sin brazalete. Me llegó la oportunidad en el Chelsea de ser segundo capitán y luego cuatro años como primero en los que levanté esos trofeos. Será lo que tenga que considerar el club, no me voy a comportar de manera diferente por serlo o no».

Ante el Elche, el navarro tiene muchas papeletas de debutar con la elástica sevillista, teniendo en cuenta que Suazo viene de cumplir con sus citas internacionales. Cuestionado sobre si se siente preparado, el defensa no tuvo dudas: «Me he entrenado de manera individual. Competimos hasta el 23 de junio, y la pretemporada me ha servido a nivel mental para desconectar y cuidar mi cuerpo. En la primera conversación si no me hubiera visto capacitado, no hubiera respondido a la llamada. Me veo capacitado para competir, me he estado entrenando con el grupo, será decisión del entrenador y del cuerpo técnico».

No obstante, Azpilicueta reconoció tener «muchas ganas» de conocer a la afición sevillista y que desea atraparla con su «forma de jugar»: «Tengo ganas de que llegue el viernes, de ver el estadio lleno y a la afición. Espero que cuando venga al estadio sea con esa ilusión, que se vean identificados con la forma de jugar, de atrevernos, de pelear cada balón y cada partido. Ojalá ganemos».

Una implicación que considera que se verá dentro del terreno de juego, puesto que aseguró que ha venido a Sevilla para «competir cada día, entrenarme y mejorar para pelea por tener minutos». De esta forma, Azpilicueta no da por sentado su rol en el Sevilla, a pesar de todo lo que el defensa representa. No es moco de pavo.