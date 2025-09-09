Alexis Sánchez: «Ahora entiendo más el fútbol y puedo guiar a los más jóvenes»

Si el pasado lunes fue el día de Azpilicueta, hoy el Sevilla FC ha querido presentar con honores a Alexis Sánchez, su nuevo número 10. El atacante fue el último fichaje de Cordón este verano, una elección veterana para complementar esta línea del equipo tras la marcha de Lukebakio e Idumbo. Proveniente del Udinese, el 'Niño Maravilla' ha llegado a coste cero a Nervión convencido de poder aportar su experiencia al grupo bajo las órdenes de Matías Almeyda.

«Agradecer la confianza. Los primero días han sido lindos. Vengo con ganas de jugar en este campo y dar una alegría a la afición, quiero sentir esa sensación», ha empezado diciendo el jugador.

«Es uno de los motivos por los que he venido es que cada vez que visité este estadio como visitante fue muy hermoso. Hay que volver a darle esa alegría a la gente y entre el grupo en el que somos vamos a conseguirlo», ha añadido.

Cuestionado por los motivos por los que ha decidido llegar a Sevilla, el chileno reconoce que una charla con el presidente y el entrenador le convencieron: «Me transmitieron confianza, es un club grande y debería estar peleando a su altura».

Una de las críticas que más ha suscitado su fichaje han sido sus 36 años. No obstante, el atacante descarta que esto sea un impedimento: «La edad no es un problema, lo demostraré sobre el terreno de juego. Me estoy preparando para estar como un chaval de 20 años, la edad es un número y pienso ponérselo difícil al mister y ayudar a los más jóvenes».

Preguntado por la diferencia del Alexis que jugó en el Barcelona con el de ahora, el jugador lo tiene claro: «Soy un Alexis más maduro, que mide los tiempos y que entiende más el fútbol. Tenía otro ambiente, otros jugadores, pero creo que ahora puedo aportar más a los jóvenes».

El futbolista es consciente de que ha sido elegido para aportar veteranía a un plantel muy joven. «El fútbol se vive una sola vez y lo que puedo aportar a mis compañeros es que cuando te relajas, el tiempo pasa y se echa de menos. Creo que hay buen grupo, buena delantera y aprenderán mucho de mí», ha asegurado el chileno.

El jugador no quiso mojarse por una posible vuelta a Chile: «Ahora estoy enfocado en el Sevilla, prepararme físicamente, estar a mil… vengo a darle alegría a la gente».

Y sobre la impresión que le ha dado el grupo y Almeyda, Alexis ha reconocido que le gusta «estar en los grupos que quieren correr y tienen ganas. El mister también ha demostrado que tiene muchas ganas y aquí he llegado yo para ayudar».

