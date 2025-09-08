Rafa Mir y Pedrosa podrán jugar el viernes el Sevilla - Elche

El Sevilla se medirá el próximo viernes 12 de septiembre al Elche en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El equipo dirigido por Matías Almeyda se enfrentará al cuadro ilicitano para buscar la segunda victoria consecutiva tras haberse ido al parón después de derrotar al Girona en Montilivi (0-2). El Elche es un equipo recién ascendido, pero ha rendido a gran nivel en las tres primeras jornadas con dos empates ante el Atlético de Madrid y el Elche y una victoria ante el Levante. El equipo dirigido por Eder Sarabia cuenta en su plantilla con dos futbolistas cedidos por el Sevilla: Adrià Pedrosa y Rafa Mir.

Sarabia podrá contar con los dos futbolistas para la visita a Nervión del viernes. Pedro Schinocca, director general del equipo franjiverde confirmó que los dos futbolistas están a disposición del entrenador para este partido ya que no se incluyó ningún tipo de 'cláusula del miedo' en sus acuerdos de cesión.

Rafa Mir ya ha causado impacto en su nueva etapa como futbolista del Elche ya que ha anotado dos goles en los dos últimos partidos. Por su parte, Adrià Pedrosa no ha podido todavía debutar con el Elche ya que su llegada al equipo valenciano se concretó en las últimas horas del mercado de fichajes veraniego.

El Elche cuenta con una opción de compra para poder hacerse con los derechos de Pedrosa tras la cesión por valor de unos dos millones de euros. El préstamo de Mir se podría convertir igualmente en traspaso, ya que el acuerdo cerrado entre los clubes incluye también una opción de compra.