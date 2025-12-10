El último servicio del comandante Gudelj al Sevilla FC

Un año más, su último de contrato en el Sevilla, Nemanja Gudelj exhibe su talante de profesional intachable, partiendo casi desde un segundo plano deportivo para acabar siendo, otra vez, pieza útil para el equipo a base de constancia, compromiso y saber esperar esa ... oportunidad en el once que siempre le termina llegando, independientemente de quién esté al mando del banquillo y la mayor o menor cuota de jerarquía que le den al serbio, capitán de este Sevilla por consenso. La plaga de bajas propició su titularidad en Mestalla en el último partido, incrustado en una defensa de tres, y Gudelj completó el choque como uno de los futbolistas más destacados del cuadro de Matías Almeyda. Es más, su actuación, en líneas generales, dejó un regusto mejor que el de otros centrales elegidos por el entrenador argentino que han estado delante de él en lo que va de temporada. Véase Nianzou, Marcao, Ramón Martínez, Fabio Cardoso… A sus 34 años, el comandante Gudelj brinda su último servicio al Sevilla FC. La intención del serbio es seguir hasta el 30 de junio y cumplir su contrato, aunque la planificación de enero del club se abre a cualquier escenario. Y ahí Gudelj tampoco va a suponer ningún problema.

En lo que depende de él, Gudelj lo tiene claro. Siente Sevilla y al Sevilla FC como su casa, y su hoja de ruta en estos momentos pasa por acabar su vinculación el próximo verano, en la fecha que marca lo rubricado con los nervionenses. Eso como poco, porque Nemanja ya sabe lo que es pasar de descarte a renovado como futbolista blanquirrojo. Lo vivió en sus carnes en 2023. Se siente a gusto, feliz y en el equipo que quiere estar. Otra cosa son las pautas que el club y la dirección deportiva de Antonio Cordón vayan a elegir finalmente para apuntalar al equipo en el próximo mercado de enero, en el que para fichar se ven obligados antes a ejecutar salidas, con las 25 fichas ocupadas actualmente más el anunciado regreso del cedido Gattoni. A todo ello, se suma la necesidad de seguir reduciendo la masa salarial de un plantel que, pese a los fuertes reajustes, sigue excediendo los límites marcados por LaLiga. A la vista de cualquiera está que el Sevilla necesita imperiosamente firmar un delantero, sin contar con las evidentes fallas en el centro del campo y en la defensa. Para todo ello hay que generar antes el espacio.

Independientemente de la voluntad de Gudelj, el jugador nunca va a suponer una traba para el club, en ningún sentido. Cuando llegue el momento en las próximas semanas, si es que se da el escenario para todas las partes, se sentará con el Sevilla y con sus agentes. Así lo ve el serbio. Con todo, se esperan movimientos por el jugador en enero. Recientemente se deslizó el interés del Genoa italiano, aunque sin gestiones concretas; tiene cartel en varias ligas europeas, en Portugal, Países Bajos y en el fútbol árabe. Gudelj, en cualquier caso, no va a forzar ninguna situación.

Su respeto al Sevilla está por encima de todo. Hace dos veranos amplió su contrato aceptando una importante rebaja salarial. El propio club resaltó entonces de manera pública su compromiso con el equipo, forjado desde aquella fase final de Europa League en Alemania la que se incorporó a la concentración tras superar el Covid-19, siendo homenajeado por sus compañeros y poniendo la guinda con su participación en la final ganada al Inter de Milán. Luego ganaría también la final del 2023 ante la Roma, cuajando un torneo sensacional junto a Badé como pareja de centrales.

En la historia del Sevilla FC

Sin estridencias, siempre al servicio del club y del equipo desde un rendimiento y prestaciones que han ido convenciendo prácticamente a todos los entrenadores que ha tenido en el Sevilla, jugando más o menos, el periplo de Gudelj en Nervión forma parte ya de la historia de la entidad blanquirroja, forjado en números de los que pocos futbolistas pueden presumir. El serbio alcanza la cifra de 238 partidos oficiales con la elástica sevillista, lo que lo coloca entre los 7 extranjeros con más encuentros jugados en el equipo del Sánchez-Pizjuán igualando a un icono como el argentino Éver Banega. Y está a un solo partido de coger a otro futbolista que dejó huella en Nervión, el francés Julien Escudé (239), sexto en el ranking de foráneos con más participaciones en el conjunto hispalense. Si no se mueve en el mercado de invierno, como desea a priori, Nemanja Gudelj entrará previsiblemente en el top 5 de esta señera clasificación dando caza al mismísimo Daniel Alves, que jugó 249 partidos antes de marcharse al FC Barcelona. Ello da una idea de la marca relevante que deja la dedicación y compromiso del internacional serbio en el club sevillista.

El extranjero con más encuentros en el Sevilla sigue siendo el croata Ivan Rakitic, con un total de 323 duelos a lo largo de sus dos etapas en la institución, seguido del francés Frederic Kanouté, con 290. El brasileño Renato Dirnei, por su parte, y el paraguayo Ignacio Achucarro ocupan las posiciones tercera y cuarta, con 286 y 280 partidos, respectivamente.

En la actual plantilla sevillista, Nemanja Gudelj es evidentemente el jugador con más partidos a sus espaldas junto a un Joan Jordán que alcanzó los 200 encuentros como sevillista en su reaparición en Mestalla el pasado domingo. Ambos llegaron de la mano de Monchi en el verano de 2019, con lo que cumplen su séptima temporada en el club, si bien el centrocampista catalán militó a préstamo en el Alavés la campaña pasada, mientras que el concurso del serbio ha sido ininterrumpido desde su fichaje procedente del Guangzhou Evergrande chino, conjunto que lo había cedido en la anterior temporada al Sporting de Portugal y en el que Gudelj levantó dos títulos, la Copa y la Copa de la Liga, llamando la atención de Monchi.