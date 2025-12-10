El último servicio del comandante Gudelj al Sevilla FC

Suscríbete a
Muere a los 63 años Robe Iniesta, el histórico cantante, fundador y alma de Extremoduro
La opositora venezolana María Corina Machado no acudirá a recibir el Nobel de la Paz

Nemanja Gudelj, en el Extremadura - Sevilla de la Copa
Fran Montes de Oca

Un año más, su último de contrato en el Sevilla, Nemanja Gudelj exhibe su talante de profesional intachable, partiendo casi desde un segundo plano deportivo para acabar siendo, otra vez, pieza útil para el equipo a base de constancia, compromiso y saber esperar esa ... oportunidad en el once que siempre le termina llegando, independientemente de quién esté al mando del banquillo y la mayor o menor cuota de jerarquía que le den al serbio, capitán de este Sevilla por consenso. La plaga de bajas propició su titularidad en Mestalla en el último partido, incrustado en una defensa de tres, y Gudelj completó el choque como uno de los futbolistas más destacados del cuadro de Matías Almeyda. Es más, su actuación, en líneas generales, dejó un regusto mejor que el de otros centrales elegidos por el entrenador argentino que han estado delante de él en lo que va de temporada. Véase Nianzou, Marcao, Ramón Martínez, Fabio Cardoso… A sus 34 años, el comandante Gudelj brinda su último servicio al Sevilla FC. La intención del serbio es seguir hasta el 30 de junio y cumplir su contrato, aunque la planificación de enero del club se abre a cualquier escenario. Y ahí Gudelj tampoco va a suponer ningún problema.

