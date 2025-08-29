Último entrenamiento antes del duelo ante el Girona

El Sevilla ultima la preparación de su enfrentamiento contra el Girona de la tercera jornada de LaLiga EA Sports. El equipo dirigido por Matías Almeyda se enfrentará al cuadro catalán con la intención de conseguir los primeros puntos de la temporada tras haber caído derrotado en las dos primeras jornadas ante el Athletic (3-2) y el Getafe (1-2). El próximo rival también llegará necesitado ya que se ha visto superado también en los dos duelos iniciales (1-3 ante el Rayo y 5-0 ante el Villarreal).

Matías Almeyda tiene numerosos problemas para poder componer un once de garantías en el siguiente duelo tal y como ya ocurrió en los compromisos anteriores. La falta de refuerzos y la lista de lesionados condicionan al argentino que de cara al duelo ante el Girona no podrá contar con Sow, Lukebakio, Nianzou, Akor Adams, Januzaj, Joan Jordán y Ramón Martínez ocupan la enfermería. Además, con respecto al duelo ante el Getafe, ha perdido a Idumbo, que se marchará al Mónaco. El Sevilla está, igualmente a expensas de poder inscribir a Vlachodimos y a Azpilicueta, cuyo fichaje podría ser oficial este mismo viernes. No obstante, no se espera que el navarro pueda entrar en la lista ya que ha estado sin equipo y no ha entrenado con sus nuevos compañeros.

Así, Almeyda dirigió este viernes la última sesión previa al duelo ante el Girona con los futbolistas. Ya a partir de ahora también podrá contar con Alfon y Suazo, que ya han sido inscritos y podrían debutar con el Sevilla en Montilivi. Álvaro Fernández, que sigue sin aclarar su futuro, estuvo trabajando en el gimnasio.

