Las inscripciones alivian a Almeyda de cara a colocar un once competitivo en Girona

El Sevilla FC respira algo más aliviado desde que LaLiga haya validado algunos de los recursos económicos dispuestos para la inscripción de los jugadores que tenía fichados pero que no podían competir al no estar inscritos en la competición. Dos de los tres de este verano, Alfon y Suazo, a la espera de que el portero Vlachodimos se aceptado antes del sábado, serán de la partida el próximo sábado en Girona, en la última jornada antes del primer parón de selecciones y también la que cierra el campeonato con el mercado de fichajes sin finiquitar. Eso sería el lunes 1 por la noche. Queda cada vez menos tiempo para que los equipos se refuercen.

Y uno de los que necesita mayor número de refuerzos es un Sevilla que se está moviendo a la desesperada en el mercado buscando una venta necesaria para poder acudir al mercado, ya que con la ingeniería financiera sólo podrá inscribir a los futbolistas que tiene entrenando en la ciudad deportiva desde hace semanas, con dos libres y un cedido.

Mientras llegan los mencionados refuerzos, Matías Almeyda, con hasta siete bajas confirmadas, ha visto el cielo abierto gracias a estos refuerzos de última hora, con los que no sabía si podría contar de cara al duelo del sábado, después de estar sin ellos en las dos primeras jornadas. Alfon y Suazo reforzarán un once cogido con alfileres.

Para la defensa, el entrenador podrá repetir la de las dos primeras jornadas, ya que de momento no se le ha marchado ninguno de los laterales derechos, incorporando al chileno Suazo en la banda izquierda. Para el doble pivote sólo cuenta con dos opciones, mientras que la entrada de Alfon podría mover a Ejuke al costado que abandona Lukebakio por lesión. También Juanlu podría adelantar su posición. En la punta del ataque sólo está Isaac. Este es el panorama en el que se encuentra actualmente el Sevilla.