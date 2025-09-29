Sevilla FC: Akor Adams responde con la primera señal al 'profeta' Cordón

Hablan de la profecía como una predicción basada en la observación de señales. La primera de Akor llegó en Vallecas, donde el punta nigeriano se estrenó como goleador sevillista, después de muchos meses, para dar una victoria importantísima a su equipo. Antonio Cordón la vio antes que nadie. Pese a las dudas que se cernían sobre el rendimiento del delantero, al director de fútbol no le tembló el pulso y, sin importarle demasiado la repercusión que tendrían sus palabras, hizo un 'all-in' poniendo todas las fichas en la casilla de Akor Adams. Con luz y taquígrafos.

No hace ni un mes que en la rueda de prensa de valoración del mercado, Cordón respondía así a los periodistas ante la pregunta de que si el equipo se había quedado algo corto de refuerzos en ataque: «Siempre pienso que va a llegar el mejor fichaje del Sevilla, que va a ser Akor Adams. Se convertirá en uno de los mejores delanteros de LaLiga», sentenció el director deportivo ante cierto asombro de los comunicadores.

Akor Adams fue fichado en enero por el anterior director deportivo Víctor Orta, que pagó al Montpellier un traspaso superior a los cinco millones de euros por el delantero. Las lesiones obstruyeron la adaptación y la mejor versión del nigeriano, que completaría la segunda parte de la campaña pasada casi inédito y sin ver puerta.

El domingo cantó al fin su primer tanto oficial con la camiseta del Sevilla FC. Toda una liberación para él, que ahora debe tener continuidad. El 'profeta' Cordón siempre creyó en Akor. Se trata de una cuestión de confianza. Los dos llegaron al Estadio de Vallecas juntos, abrazados y sonrientes, como se puede apreciar en las imágenes de los compañeros de Zona Mixta. Parecían saber de antemano que la famosa predicción daría su primera señal ante el Rayo. Y así fue.