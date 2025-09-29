Akor Adams rompe la maldición del '9' en su noveno partido con el Sevilla: «Nunca nos rendimos»

Nueve partidos con la camiseta del Sevilla FC ha disputado Akor Adams hasta celebrar su primer gol. Había pasado desapercibido el nigeriano, impreciso con la pelota, hasta ese minuto 87. Su dejada a Alexis Sánchez inició el contragolpe que culminaría con su potente ... remate para que el equipo sevillista consiguiera otra victoria como visitante.

«Ha sido un gran partido de todo el equipo, como ha dicho Marcao. Hemos querido hasta el final con muy buena mentalidad. Lo importante es lo colectivo para ganar», señaló Akor Adams en los medios oficiales tras el encuentro. «Nunca nos rendimos. Estamos muy confiados en lo que podemos hacer. La mentalidad del grupo es muy importante como transmite Almeyda», añadió el delantero nigeriano.

El tanto de Akor Adams también rompe con esa maldición del '9' para los fichajes de Víctor Orta. Mariano, Alejo Véliz, Iheanacho... Todos se fueron del Sevilla sin marcar un tanto en LaLiga, algo que por fin consiguió el nigeriano. Fue un gol que empezó con un buen movimiento en la medular y que finalizó con un desmarque para aprovechar el preciso centro de José Ángel Carmona. La definición, de primeras, para fusilar a Batalla y llevar la alegría al sevillismo.

«Ganar fuera está bien, pero hacerlo en casa también es necesario para hacer feliz a la gente» Akor Adams Futbolista del Sevilla FC

No habían sido días fáciles para Akor Adams, señalado por su mal partido ante el Villarreal. El propio Matías Almeyda había salido en su defensa e incidiendo en ese necesario ritmo que necesitaba el nigeriano tras la lesión que le cortó el ritmo. «Los delanteros viven del gol y agarran confianza. Intentaremos que haga muchos. Intentaremos buscarle las soluciones para que cuando participa pueda sacar ventaja con el cuerpo que tiene, con su potencia, velocidad y juego aéreo. Siempre que hacen goles es una alegría para ellos. Son humildes de corazón y el el grupo que pretendo tener», señaló el técnico sevillista tras la victoria ante el Rayo.

El nuevo reto para Akor Adams será marcar en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde también el equipo sevillista tiene ganas de estrenarse. «Ganar fuera está bien, pero hacerlo en casa también es necesario para hacer feliz a la gente. El Barcelona es un equipo muy difícil», comentó el nigeriano, que ya tiene en la mente ese partido del próximo fin de semana.