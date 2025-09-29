Suscríbete a
+Nervión

Akor Adams rompe la maldición del '9' en su noveno partido con el Sevilla: «Nunca nos rendimos»

El delantero nigeriano se estrenó como goleador para conseguir la victoria ante el Rayo Vallecano

Vlachodimos sostiene y Akor Adams culmina el asalto a Vallecas (0-1)

Akor Adams celebra su gol en Vallecas
Akor Adams celebra su gol en Vallecas EP
Samuel Silva

Samuel Silva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Nueve partidos con la camiseta del Sevilla FC ha disputado Akor Adams hasta celebrar su primer gol. Había pasado desapercibido el nigeriano, impreciso con la pelota, hasta ese minuto 87. Su dejada a Alexis Sánchez inició el contragolpe que culminaría con su potente ... remate para que el equipo sevillista consiguiera otra victoria como visitante.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app