El Sevilla FC activa la única 'palanca' posible: ampliar los contratos de Marcao o Nianzou con una rebaja salarial

Antonio Cordón se está viendo cada vez más con el agua al cuello. Las horas pasan con celeridad hacia el final del día 1 de septiembre, donde se cierra el mercado de fichajes y tiene demasiados frentes abiertos a los que acudir. Necesita de algún modo ir despejando incógnitas y todas están centradas en qué movimientos debe hacer dentro de la plantilla para que los fichajes ya realizados puedan ser inscritos y los que estén por llegar sean firmados. La idea inicial arrancó con la confianza de que las ventas llegasen y el laberinto con LaLiga terminase desenredándose. De momento, todo sigue igual. Una venta y tres hombres sin inscribir, aparte de los fichajes que quedan por hacer.

Por todo ello, el director deportivo se ha lanzado a la desesperada a por otras fórmulas que tenía en la cartera y que se ve ahora obligado a recurrir a ellas. Ya redujo el contrato de Januzaj, aunque para sorpresa de todos, fue por la iniciativa del propio belga, quien cobrará menos para quedarse en Nervión, cumpliendo el año que le resta. De todos modos, esa rebaja sustancial no ha sido contemplada por la competición para reducir el límite salarial. O no en la cuantía que esperaba el club nervionense, ya que no se fían de este tipo de movimientos.

Lo que sí permite la competición es una renovación o prórroga, es decir, que se dilate el salario del futbolista en más temporadas, comenzando por cobrar de menos a más, siendo el primer año el que más alivia al denominado techo de gasto. Y esa es la palanca en la que está ahora enfrascado Cordón. Ya ha negociado con Marcao, quien termina en 2027, dando el brasileño su beneplácito para ayudar al club, como informó la cadena Cope.

También termina en 2027 Nianzou, el futbolista que mayor porcentaje de gasto supone para los sevillistas. El francés no está de acuerdo con esta propuesta de la entidad de Nervión en el primer intento que se ha realizado. Su entorno sigue resentido con el Sevilla y no se entiende bien el porqué. De todos modos, el director deportivo juega la baza de que comprenda que es por ayudar a sus compañeros. Días frenéticos en el Sánchez-Pizjuán. Estrategias de todos los colores para reforzarse e inscribir, ya sea con ventas u otras fórmulas menos corrientes pero aceptadas por LaLiga.