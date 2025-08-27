El Villarreal se fija en Rubén Vargas para sustituir a Yeremy Pino

Al Sevilla FC no le salen las cuentas y, ahora mismo, todo el equipo está a la venta. Una situación de la que se quieren aprovechar algunos clubes para captar talento de la plantilla sevillista. Es el caso del Villarreal, que ha posado sus ojos en Rubén Vargas, según ha podido conocer este periódico.

El extremo suizo ha sido uno de los mejores fichajes de los últimos mercados por el rendimiento inmediato que ha ofrecido. Los 2,5 millones de euros que abonó el Sevilla al FC Augsburgo por el jugador se antojaron una ganga teniendo en cuenta las prestaciones que ha ofrecido el jugador en el poco tiempo que lleva en el club.

Una ocasión de mercado, por la que ahora el club nervionense puede verse recompensado. Y es que el Villarreal busca un sustituto para Yeremi Pino, que ha cerrado este miércoles su marcha al Crystal Palace. Una operación que se ha cerrado en 30 millones de euros, lo que le da cierto margen al club castellonense para encontrarle un sustituto en estos últimos días de mercado.

Aquí es donde entra Rubén Vargas, el Villarreal quiere moverse pronto y ya ha mostrado su interés en el jugador del Sevilla, aunque las negociaciones aún no están abiertas, según ha adelantado Matteo Moretto. Lo cierto es que no es la primera vez que los castellonenes se fijan en este atacante, ya sonó el pasado invierno para recalar en el equipo de Marcelino. Una operación que no salió adelante porque el Villarreal quería que llegara con la carta de libertad, mientras que el Augsburgo buscaba un traspaso.

Actualmente, la tasación del club aún es una incógnita, pero su valor de mercado estaría en torno a unos 8 millones de euros. Con 27 años y con perfil internacional, este precio se antoja corto, puesto que el club sevillista estaría perdiendo en los últimos días de mercado a uno de sus jugadores titulares. De hecho, la cláusula de rescisión del suizo impuesta por el Sevilla asciende a los 40 millones de euros. Así lo fijó la antigua dirección deportiva, consciente de la proyección de este jugador, el cual tiene contrato hasta 2029.

Por su parte, el suizo no ha entrenado este miércoles con el equipo por un asunto de gestión de cargas, tal y como asegura el Sevilla. Akor y Lukebakio son bajas de cara al duelo de Montilivi y, de producirse la venta del suizo antes del fin de semana, Almeyda se quería en cuadros para afrontar el duelo ante los de Míchel.