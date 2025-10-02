Kike Salas regresa a los entrenamientos antes del Sevilla - Barcelona

Nuevo integrante en los entrenamientos del Sevilla FC esta semana. Kike Salas se ha incorporado al grupo tras superar una sobrecarga en el recto abdominal y todo apunta a que podrá estar disponible para el partido ante el Barcelona del próximo domingo.

El de Morón de la Frontera llevaba tiempo con problemas físicos, de hecho, no jugó ante el Elche ni el Alavés, a pesar de estar convocado. Mientras que de la lista de Vallecas se cayó por esta lesión. Aun así, el central había perdido protagonismo, ya que el técnico argentino ha instaurado la línea de tres defensas, con Azpilicueta liderando y con Marcao y Nianzou acompañándole. No obstante, la lesión del francés ha abierto la puerta a otras posibilidades. De hecho, Cardoso debutó ante el Rayo y Ramón Martínez también se estrenó este año como jugador del primer equipo.

El Sevilla tendrá dos oportunidades seguidas de conseguir una victoria en casa

De esta forma, Almeyda sólo contará con las bajas de Alfon, Nianzou y Januzaj para este encuentro, aunque tanto el belga como el albaceteño no descartan apurar y llegar para este duelo que tendrá lugar en el Sánchez-Pizjuán. Se trata el último cara a cara antes del parón de octubre, un paréntesis que le vendrá como agua de mayo a los sevillistas lesionados para superar sus lesiones y regresar a tiempo para el duelo frente al Mallorca, también en el Sánchez-Pizjuán.

Los de Almeyda tienen aún el deber de ganar en casa, algo que no han podido hacer en las tres jornadas que se han disputado en Nervión. Ahora tendrá dos oportunidades seguidas para conseguirlo, aunque el Barcelona no se tercie como el rival más asequible para hacerlo.