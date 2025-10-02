Suscríbete a
Kike Salas regresa a los entrenamientos antes del Sevilla - Barcelona

Alfon, Nianzou y Januzaj son las únicas ausencias de la jornada de este jueves

El líder FC Barcelona llegará a Sevilla con varias bajas de renombre

Entrenamiento del Sevilla de este jueves
Entrenamiento del Sevilla de este jueves Manuel Gómez
Candela Vázquez

Nuevo integrante en los entrenamientos del Sevilla FC esta semana. Kike Salas se ha incorporado al grupo tras superar una sobrecarga en el recto abdominal y todo apunta a que podrá estar disponible para el partido ante el Barcelona del próximo domingo.

