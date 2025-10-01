El líder FC Barcelona llegará a Sevilla con varias bajas de renombre

El Fútbol Club Barcelona disputa este miércoles la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain con varias ausencias notables que se espera que tampoco puedan participar en el compromiso liguero de este domingo que les enfrenta al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán (16.15).

Joan García, Fermín, Gavi y Raphinha no podrán estar ante el Sevilla. El guardameta catalán sigue recuperándose de una lesión de menisco en la rodilla izquierda, la cual le tendrá fuera de los terrenos de juegos para las próximas cuatro-seis semanas. Se espera que pueda volver a los planes del técnico alemán tras el parón de selecciones. El mismo tiempo de baja se calcula para Raphinha. El extremo brasileño, pieza fundamental del equipo catalán para la consecución del título de liga de la temporada pasada, sufrió una lesión en el biceps femoral de su pierna derecha en el encuentro frente al Real Oviedo de la jornada 6 de LaLiga.

Por su parte, Fermín López continúa tratándose de la lesión que arrastra desde el partido contra el Getafe en el psoas ilíaco izquierdo. Los médicos del conjunto culé estipularon que el periodo de recuperación oscilaría las tres semanas. El que peor parte tiene es Gavi. El de Los Palacios y Villafranca está iniciando el proceso de recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, el cual le mantendrá fuera de juego para los próximos cuatro-cinco meses.

En cuanto al conjunto local, los de Matías Almeyda están pendientes del estado físico de Alfon y Kike Salas, dan casi por descartado a Adnan Januzaj, y no cuentan con Nianzou, el cual sigue pendiente de evolución de la lesión que sufrió en su bíceps femoral de la pierna derecha.