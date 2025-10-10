Suscríbete a
Azpilicueta, la intrahistoria de un líder lanzado hacia su ampliación con el Sevilla FC

Feliz, su único reto es seguir por el convencimiento de todos en el club, más allá de la 'formalidad' de una renovación automática por partidos

La llamada de Almeyda fue clave. Sevilla, desde la Euro 2021, sedujo a su familia, condición indispensable para elegir destino. Su hija Martina ya golea en el Alevín del Sevilla Femenino

Azpilicueta conduce el balón en el Sevilla - Barcelona ante Ferran Torres
Fran Montes de Oca

Lo está jugando todo. Los que lo conocen bien coinciden en señalar que César es un profesional «muy honesto consigo mismo». Siempre se ha cuidado al máximo, pero de manera aún más concienzuda si cabe desde su lesión de rodilla en 2010. Aquello no hizo ... sino reforzar su disciplina espartana con el trabajo diario y los entrenamientos. Le gusta llegar pronto a la ciudad deportiva, desayunar allí, empaparse del club desde primera hora. No hay camino más corto hacia el éxito que la implicación y esa honestidad que el zaguero siempre pone por delante. Es cuestión de principios. Desde el percance de su lesión, Azpilicueta se convirtió en gran referente del Chelsea durante más de una década, levantando todos los títulos habidos y por haber: la Premier, la Copa de la Liga, la FA Cup, la Europa League, la Supercopa de Europa, la Copa del Mundo de Clubes y la Champions League.

