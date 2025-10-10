Azpilicueta, la intrahistoria de un líder lanzado hacia su ampliación con el Sevilla FC

Lo está jugando todo. Los que lo conocen bien coinciden en señalar que César es un profesional «muy honesto consigo mismo». Siempre se ha cuidado al máximo, pero de manera aún más concienzuda si cabe desde su lesión de rodilla en 2010. Aquello no hizo ... sino reforzar su disciplina espartana con el trabajo diario y los entrenamientos. Le gusta llegar pronto a la ciudad deportiva, desayunar allí, empaparse del club desde primera hora. No hay camino más corto hacia el éxito que la implicación y esa honestidad que el zaguero siempre pone por delante. Es cuestión de principios. Desde el percance de su lesión, Azpilicueta se convirtió en gran referente del Chelsea durante más de una década, levantando todos los títulos habidos y por haber: la Premier, la Copa de la Liga, la FA Cup, la Europa League, la Supercopa de Europa, la Copa del Mundo de Clubes y la Champions League.

La disciplina y las férreas pautas de trabajo siempre han sido 'sagradas' para el defensa navarro. Aunque el hecho de disputar en verano el Mundial de Clubes con el Atlético de Madrid alargó su periodo competitivo, lo cierto es que Azpilicueta nunca había estado sin pretemporada a lo largo de su extensa carrera profesional. Para él, era un reto nuevo, mantenerse al mejor nivel posible a sus 36 años sin poder hacer fútbol y mientras cerraba su nuevo destino. Llevó a cabo un estricto plan físico durante esa fase del verano, pero el déficit del balón y del trabajo grupal estaban ahí, en su cabeza, generándole una lógica incertidumbre. Azpilicueta, que jugó el 90 por ciento de los partidos con el Chelsea, es de los que piensan que los máximos rendimientos de un futbolista se alcanzan cuanto más encuentros disputa.

Hay varias claves que explican su fichaje por el Sevilla FC, después de desestimar varias ofertas de diferentes mercados e incluso la opción de recalar en el equipo de su tierra, el Osasuna. El director deportivo del conjunto rojillo, Braulio Vázquez, llegó a mantener una reunión con el futbolista en Madrid. Una de las condiciones que Azpilicueta tenía claras para elegir su destino era la de contar con la aprobación de los suyos, «que su familia estuviera a gusto». Donde jugara, tenían que acompañarlo su mujer Adriana y sus tres hijos, Martina, Carlota y Mateo. Si dicho supuesto no se daba, no aceptaba. Entonces surgió Sevilla… y a todos se les iluminaron los ojos. Guardaban un gran recuerdo de la ciudad cuando Azpilicueta disputó con la selección española los tres partidos de la fase de grupos de la Euro 2020, aplazada por el Covid a 2021, contra Suecia, Polonia y Eslovaquia. Fueron días muy especiales. En la memoria, queda una imagen que se hizo viral en el Estadio de la Cartuja tras sellar España su clasificación a octavos con la goleada 0-5 sobre Eslovaquia: Azpilicueta con sus hijos sobre el césped jugando al fútbol. La pequeña Carlota, con traje de flamenca. Como si de una predicción se tratase.

«No sé de qué vas a jugar, pero vas a jugar. Vas a ser importante» La frase de Almeyda a Azpilicueta antes de fichar por el Sevilla FC

Cuatro años después, el defensa es pilar fundamental del pujante Sevilla de Matías Almeyda. Y la saga no queda ahí, porque su hija mayor, Adriana Azpilicueta, también defiende el escudo del club de su padre en la ciudad que todos eligieron. Milita en el Alevín del Sevilla FC Femenino, donde ya ha hecho sus primeros goles como delantera. César está encantado. Su familia, tanto o más. Felices en el Sevilla FC.

Azpilicueta, con la selección española en la Cartuja en la Euro 2021, junto a una de sus hijas vestida de flamenca

El otro aspecto clave estuvo en la llamada del entrenador. Almeyda, como hizo con Alexis Sánchez, se puso en contacto personalmente con él para transmitirle de primera mano la importancia que iba a tener en su proyecto. Tanto el técnico como Antonio Cordón le hicieron saber que necesitaban un líder como él en el equipo. Sí le fue franco Matías Almeyda en el asunto de su posición en el campo. Aquellos días, lo que le comentaba el argentino a Azpilicueta es que lo podría utilizar como lateral, o como central en una defensa de tres o de cuatro. Que aún lo tenía que definir, que iba conociendo al equipo. «No sé de qué vas a jugar, pero vas a jugar. Vas a ser importante», le dejó claro.

Almeyda, en esas conversaciones, resaltaba la tranquilidad y la experiencia del futbolista. Azpilicueta se convenció rápido. Y el técnico cumplió sus palabras con hechos. El zaguero aterrizó y debutó como titular contra el Elche en la jornada 4. Desde entonces, lo ha jugado todo, siempre en el once inicial del Sevilla, ante el Alavés, Villarreal, Rayo Vallecano y FC Barcelona, y completando todos los minutos de juego. Como central, por cierto, tanto en defensa de tres hombres como de cuatro (para el que tuviera dudas), exhibiendo jerarquía y un despliegue físico notable. El día del Villarreal, hasta el entrenador del submarino amarillo, Marcelino, se acercó al jugador para comentarle el excelente estado en el que estaba.

La experiencia de Azpilicueta en Sevilla no ha podido empezar mejor. Tiene firmado un año en Nervión. Pero su contrato se ampliará de manera automática hasta junio de 2027 (una temporada más) si juega un número de partidos que Azpilicueta va a alcanzar seguro si no media algún imprevisto. Se da por hecho. Es imprescindible para Almeyda. Eso sí, dicha cláusula no es relevante ni vinculante para el propio Azpilicueta, profesional honrado donde los haya, una rara avis del balompié moderno. Sólo continuará, independientemente de lo firmado, si el entrenador y el club lo desean de verdad. Si no se siente útil, hará la maleta y se despedirá sin pedir cuentas. Ya tuvo la opción en otros equipos. Siempre ofreció liberar a los clubes de dicho compromiso si no estaban convencidos.