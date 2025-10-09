Suscríbete a
+Nervión

La admiración del Sevilla FC de Almeyda por Pan, la mujer de Marcao, ejemplo de vida, fortaleza y superación

La pareja del brasileño, que acaba de vencer al cáncer, fue recibida por el técnico antes del entrenamiento y ovacionada por todo el equipo junto al defensa, quien, ahora sí, disfruta de su mejor momento en Nervión

El momento más feliz de Marcao en el Sevilla y por partida doble: su mujer supera un cáncer

Matías Almeyda saluda en el entrenamiento a Pan Teixeira, mujer de Marcao
Matías Almeyda saluda en el entrenamiento a Pan Teixeira, mujer de Marcao Manuel Gómez / ABC
Fran Montes de Oca

Fran Montes de Oca

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Después de tres años en Sevilla, la vida le sonríe a Marcao y a su familia. Al brasileño le respetan las lesiones y se ha convertido en un hombre importante para Almeyda en un equipo que va a más y vuelve a ... ilusionar a su gente. En lo personal, el defensa celebra el mayor de los logros vitales que se pueden festejar: su mujer ha conseguido vencer al cáncer.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app