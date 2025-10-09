La admiración del Sevilla FC de Almeyda por Pan, la mujer de Marcao, ejemplo de vida, fortaleza y superación

Después de tres años en Sevilla, la vida le sonríe a Marcao y a su familia. Al brasileño le respetan las lesiones y se ha convertido en un hombre importante para Almeyda en un equipo que va a más y vuelve a ... ilusionar a su gente. En lo personal, el defensa celebra el mayor de los logros vitales que se pueden festejar: su mujer ha conseguido vencer al cáncer.

Esta mañana, el futbolista ha sido ovacionado por sus compañeros en el entrenamiento celebrado en la ciudad deportiva Cisneros Palacios. El vestuario le muestra así su cariño y felicidad por la recuperación de su pareja, Pan Teixeira, quien ha estado presente en la sesión y ha recibido el parabién del propio técnico, Matías Almeyda. El argentino ha dialogado con ella y le ha transmitido su admiración por su fortaleza y superación.

Marcao se libera. Su mujer está bien. Marcao vuelve a disfrutar del fútbol. Sale el Sol en la casa de los Teixeira. Enhorabuena, Pan. El jugador publicaba esta misma mañana una bonita carta en su perfil de Instagram, dando gracias a Dios.

«El 2025 marcó el día de la última sesión de quimioterapia de mi compañera de vida y también el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas. Hace tres años debutaba con la camiseta del @sevillafc y comenzaba una nueva etapa en mi carrera. El #NuncaTeRindas se convirtió en un mantra. Seguimos siempre juntos, @panteixeira28. Te amo. Agradecido a Dios por toda la gloria. Siempre».