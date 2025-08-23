Almeyda: «¿Inscripciones para el lunes? Se están ultimando»

Matías Almeyda también se refirió a otros temas en la rueda de prensa previa al duelo del lunes ante el Getafe. Fue cuestionado el técnico de Azul por el asunto de las inscripciones, que también está afectando a su homónimo en el banquillo getafense, José Bordalás. Sobre este asunto, el entrenador sevillista valoró que «se están viendo. Respecto a esos aspectos, se están ultimando detalles. A nosotros nos toca entrenar y mañana, a ver si alguno se puede destrabar. Si no, contaremos con lo que tenemos. Tratamos de darle confianza a los futbolistas que están entrenando. Personalmente, vivo del presente. Como ya dije, me enfoco en lo que hay. Trabajamos con los jugadores que tenemos. Hay jugadores jóvenes, estamos recuperando a Nianzou… Dándole confianza a los chicos que están».

Hablando precisamente del equipo del sur de Madrid que, pese a sus problemas con las altas de sus nuevos futbolistas, ganó en la primera jornada en Vigo ante el Celta, Almeyda dijo que «sacaron un excelente resultado e hicieron un partido inteligente en la primera jornada. Tanto ellos, como nosotros o algún equipo más, quedan días para las inscripciones. Será un partido duro, complicado, respetamos a todos los rivales, como esperamos que todos nos respeten a nosotros. Esperamos hacerlo lo mejor posible, para sacar el mejor resultado».

Era preguntado Almeyda sobre si lo visto en San Mamés el pasado domingo en el debut liguero ante el Athletic es el camino a seguir, y respondió que «siempre que hay goles, hay errores, a excepción del gol de Lukebakio, que fue por iniciativa propia. Hubo errores y también nos faltó la definición. Creo que marcamos el camino de lo que queremos. Estoy convencido que si hubiéramos agregado más minutos como en una parte del primer tiempo, con un rival que nos llevó a meternos en nuestro campo sin crearnos ocasiones, estábamos muy imprecisos perdíamos muy rápido el balón. Después del 2 a 2 estábamos entusiasmados, lo vimos que lo teníamos ahí. Lo pudimos ganar, pero también, por los errores que cometimos, lo podíamos perder, como así fue».

Por último, hablando de que ante el Getafe será su primer partido oficial como entrenador del Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, el azuleño aseguró que «vivimos de ilusiones, de sueños. Los que vivimos del fútbol y nos apasiona este deporte se nos pasan un montón de cosas por nuestras cabezas. Entusiasmado, con ganas y sobre todo con ganas de una alegría. Es el inicio del torneo en nuestra casa e intentaremos hacernos fuertes», finalizó.