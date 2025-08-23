Juanlu y Carmona continúan preparando el duelo del lunes ante el Getafe

Juanlu se esfuerza en uno de los ejercicios del entrenamiento de este sábado en la ciudad deportiva del Sevilla

La primera plantilla del Sevilla FC continúa preparando el choque de la segunda jornada de LaLiga EA Sports 25-26 que enfrentará a los pupilos de Matías Almeyda ante el Getafe, un encuentro previsto para este lunes 25 de agosto, a partir de las 21.30 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. En el penúltimo entrenamiento de la semana previa al duelo ante los de José Bordalás, el entrenador sevillista ha seguido contando con Juanlu y Carmona, los dos futbolistas que en estos momentos copan la actualidad en cuanto a las salidas se refiere en el tramo final del mercado de fichajes.

También ha continuado participando en la dinámica grupal Tanguy Nianzou, gran novedad en el entrenamiento de ayer. Este sábado publica ABC de Sevilla que Almeyda, su cuerpo técnico y el equipo médico del primer equipo sevillista han diseñado un plan específico de trabajo para el joven central francés que le llevará a no jugar hasta después del parón, es decir, a partir de la cuarta jornada del curso el 12 de septiembre frente al Elche en el Martínez Valero, dado que no se quiere que el futbolista recaiga otra vez de sus constantes problemas de lesión en el muslo derecho.

Siguen siendo baja en los entrenamientos del Sevilla Joan Jordán, Januzaj, Idumbo y Ramón Martínez, a quienes aún les falta tiempo para que vuelvan a unirse a la dinámica de trabajo del primer equipo sevillista.

Este sábado, a partir de las 12.30 horas, Matías Almeyda comparecerá ante los medios de comunicación en la rueda de prensa habitual previa a cada partido y ofrecerá sus impresiones de cara al encuentro del lunes ante el Getafe.